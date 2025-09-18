5 تعليقات نارية.. رد فعل غاضب من نجم ريال مدريد بعد رفض إلغاء إيقافه (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الاسباني لكرة القدم الطعن الذي تقدم به ريال مدريد لإلغاء قرار إيقاف مدافعه الإسباني دين هويسن لمدة مباراة واحدة وأبقى على العقوبة.

وكان الحكم خيل مانزانو قد طرد مدافع ريال مدريد خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد وهو قرار أثار الجدل واعترفت لجنة الحكام بخطأ الحكم.

لكن الاتحاد الإسباني اكتفى بمعاقبته بالإيقاف مباراة واحدة رغم كونه تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

ولم يتردد دين هويسن، بطل أكثر حادثة مثيرة للجدل في مباراة الأسبوع الماضي، بطرده في أنويتا، في انتقاد اللجان التي عاقبته في البداية ثم رفضت رفع الإيقاف، على الرغم من إقرار تقنية الفيديو بأن الحادثة كان يجب أن تُحتسب بطاقة صفراء.

ولجأ المدافع الدولي الإسباني لصفحته على إنستغرام لنشر رسالة من 5 نقاط ردا على قرار إيقافه، وكتب الآتي:

1- جيل مانزانو يطرد هويسن بشكل غير عادل.

2- لم يدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) وسمح بذلك.

3- لعب ريال مدريد بلاعب أقل لمدة ثلثي المباراة.

4- اعترفت لجنة التحكيم بالخطأ.

5- بمجرد الاعتراف بالخطأ، فرضت لجنة التحكيم عقوبة على هويسن بمباراة أخرى.

وحسب لجنة الاستئناف، التي أيدت قرار الإيقاف لمدة مباراة، فإن لقطة الطرد تقبل تفسيرات مختلفة وتدخل في تقدير الحكم، ولذا رفضت طعن ريال مدريد.