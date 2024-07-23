كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات بشكتاش التركي، مع ميريح ديميرال، مدافع النادي الأهلي السعودي، حيث يسعى النادي التركي لضمه خلال هذا الصيف.

وقال الإعلامي التركي باتوهان إكشي أوغلو، إن ميريح ديميرال وافق على الانضمام إلى بشكتاش، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أوغلو إن بشكتاش في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الأهلي، والتي تتمثل في رسوم الإعارة.

وحال موافقة الأهلي، سيقوم بشكتاش بالاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده المالية.

وتميل إدارة الأهلي إلى رحيل مدافعها التركي، بحسب تقارير سابقة؛ إذ إن إدارة الفريق غير راضية عن أدائه في الموسم الماضي، وتريد إفساح المجال في قائمة الأجانب لضم لاعب آخر.

وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال، البالغ من العمر 26 عاما، قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد حتى 2026