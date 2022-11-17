سبب إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا الودية

ألغى اتحاد كوستاريكا لكرة القدم مباراة ودية للمنتخب الوطني ضد العراق كانت مقررة في وقت لاحق اليوم الخميس بسبب مشكلة في أختام جوازات السفر على الحدود بين الكويت والعراق.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عبر حسابه على تويتر إن بعثة الفريق كانت متوجهة مساء الأربعاء بالحافلة من الكويت للعراق وطلبت من الحكومة العراقية عدم ختم جوازات سفر اللاعبين عند دخول البلاد، لكن سلطات الحدود المحلية رفضت ذلك وعاد الفريق إلى معسكره التدريبي في الكويت.

وقال الاتحاد الكوستاريكي في بيان "ألغيت المباراة ضد العراق. الاتفاق الذي تم كان بعدم ختم جوازات السفر أثناء دخول العراق، لكن لم يحترم الجانب العراقي ذلك ولهذا السبب تقرر عدم دخول العراق وإلغاء المباراة".

وشدد الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم على أنهم رفضوا الدخول إلى البصرة لأن جوازات سفرهم كانت ستختم بالختم العراقي، الأمر الذي سيؤثر عليهم في رحلات أخرى.

وكانت المباراة الودية ضد العراق هي الفرصة الأخيرة للمدرب لويس فرناندو سواريز لاختبار لاعبيه ومنح حارس المرمى المخضرم كيلور نافاس بعض الوقت للعب مع زملائه منذ فوزهم على نيوزيلندا في مباراة فاصلة لكأس العالم يوم 14 يونيو/حزيران الماضي وضمان مقعدهم في المونديال.

ولم يعد نافاس الحارس الأساسي في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم في ظل الاعتماد على الإيطالي جيانلويغي دوناروما، كما أبعدته الإصابة عن الفريق عندما كان في طريقه للاستفادة من غياب زميله دوناروما للإصابة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبعمر 35 عاما سيشارك نافاس على الأرجح في كأس العالم للمرة الأخيرة، ورغم غيابه عن المنتخب في التوقف الدولي في سبتمبر/ أيلول سيكون نافاس الحارس الأساسي للفريق في المونديال.

وتتوجه كوستاريكا إلى قطر يوم الجمعة وتبدأ مباريات كأس العالم يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ضد إسبانيا تليها مواجهة اليابان ثم ألمانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة في البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن كوستاريكا حطمت كل التوقعات في نسخة 2014 بالبرازيل وتصدرت مجموعة تضم إيطاليا وإنجلترا وأوروغواي قبل أن تهزم اليونان في دور الستة عشر.

لكنها ودعت البطولة بركلات الترجيح أمام هولندا في دور الثمانية لتختتم أفضل مشوار لها بكأس العالم، لكن هذا العام ستخوض مواجهات أمام بطلين سابقين لكأس العالم وكذلك اليابان، أحد أقوى منتخبات آسيا.