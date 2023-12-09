NBA.. دالاس مافريكس يهزم تريل بليزرز وأورلاندو ماجيك يتجاوز ديترويت بيستونز
أحرز لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقدّم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، كما سيطر على ست كرات مرتدة، ليساعد فريقه دالاس مافريكس على الفوز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 125/112 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز دانتي أكسيوم لاعب دالاس أعلى عدد من النقاط خلال الموسم الحالي وهو 23 نقطة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، وعادل بذلك أكبر حصيلة له في الموسم.
وخرج نجم دالاس كايري إيرفينغ من المباراة بسبب إصابة في القدم اليمنى قبل ثلاث دقائق و49 ثانية من نهاية النصف الأول من المباراة.
وأحرز إيرفينغ 11 نقطة خلال مشاركته القصيرة في المباراة، والتي استمرت 13 دقيقة فقط.
وأسهم تيم هارداواي في فوز الضيوف بإحراز 20 نقطة.
وكان أنفيرني سبمونز أكبر مسجلي بورتلاند برصيد 30 نقطة، كما قدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.
وكانت هذه ثالث مباراة يشارك فيها سيمونز مع فريقه خلال الموسم الحالي، بعد أن غاب عن 18 مباراة بسبب إصابة في أحد أصابع اليد اليمنى.
وفي مواجهة أخرى أحرز فرانز فاجنر 27 نقطة وأضاف زميله باولو بانشيرو 24 نقطة، ليقودا أورلاندو ماجيك للفوز 123/91 على ضيفه ديترويت بيستونز، الذي خسر للمرة 19 على التوالي.
وكان كيد كانينغهام صاحب أكبر حصيلة من النقاط بين لاعبي ديترويت وهي 21 نقطة، بينما أضاف زميله كيليان هايز 16 نقطة.
وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه أتلانتا هوكس 125/114، وفاز لوس أنجليس كليبرز خارج ملعبه على يوتا غاز 117/103.
وفاز هيوستون روكتس 114/106 على دنفر ناجتس في ملعب الأخير.