NBA.. دالاس مافريكس يهزم تريل بليزرز وأورلاندو ماجيك يتجاوز ديترويت بيستونز

أحرز لوكا دونتشيتش 32 نقطة، وقدّم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، كما سيطر على ست كرات مرتدة، ليساعد فريقه دالاس مافريكس على الفوز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 125/112 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز دانتي أكسيوم لاعب دالاس أعلى عدد من النقاط خلال الموسم الحالي وهو 23 نقطة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، وعادل بذلك أكبر حصيلة له في الموسم.

وخرج نجم دالاس كايري إيرفينغ من المباراة بسبب إصابة في القدم اليمنى قبل ثلاث دقائق و49 ثانية من نهاية النصف الأول من المباراة.