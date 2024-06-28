هلال بنغازي يهزم الأخضر ويُكمل عقد سداسي التتويج في الدوري الليبي
أكمل نادي الهلال بنغازي عقد المتأهلين لسداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين وذلك عقب فوزه اليوم الجمعة على نادي الأخضر (2 ـ 1) في مباراة معادة لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى والتي كانت شهدت عديد التطورات حتى وصولها إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قبل أسبوع.
وعلى ملعب مدينة سرت، فاز نادي الهلال بنغازي على نادي الأخضر (2 ـ 1) في مباراة شهدت إعلان الحكم عن 3 ركلات جزاء.
وسجل عز الدين المريامي هدف الهلال الأول في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعدل الأنغولي بابيل أري النتيجة للأخضر في الدقيقة 19 من علامة الجزاء أيضًا.
وأعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للهلال في الدقيقة 43 لكن المريامي أهدرها، قبل أن يعوّض ذلك بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ويهدي فريقه بطاقة التأهل للدورة السداسية للمنافسة على لقب الدوري الليبي لموسم 2023 ـ 2024.
وكانت مباراة الهلال بنغازي ونادي الأخضر أُلغيت في أواخر مايو الماضي بعد انسحاب الأخير من المواجهة بدعوى عدم توفر الحماية الأمنية قبل أن تعلن لجنة المسابقات عن إعادة المباراة بين الفريقين اللذين كانا يتنافسان على المركز الثالث من المجموعة الأولى الذي يؤهل صاحبه لدورة التتويج باللقب.
وفي مرحلة لاحقة أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي عن منح هلال بنغازي نقاط المباراة وتأهله للسداسي، لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت القرار وأجبرت الفريقين على خوض المباراة التي شكلت قضية الموسم في الكرة الليبية قبل أن يحسمها هلال بنغازي.
وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم في يونيو الجاري أن مرحلة التتويج بلقب الدوري ستجرى في الملاعب الإيطالية وذلك في حدث غير مسبوق، بعد أن احتضنت الملاعب التونسية نسخة سداسي التتويج خلال الأعوام الماضية.
وتنطلق مرحلة سداسي التتويج مبدئيًا في الأسبوع الأول من يوليو المقبل في انتظار تثبيت الموعد وذلك بالاتفاق مع السلطات الإيطالية.
وبتأهل الهلال ستتنافس أندية أهلي بنغازي وهلال بنغازي والمدينة والنصر والأهلي طرابلس والسويحلي على اللقب.
وتدور الـجـولـة الأولـى حسب البرنامج التالي:
النصر ـ السويحلي
الهلال بنغازي ـ الأهلي بنغازي
المدينة ـ الأهلي طرابلس
يذكر أن المباريات مبرمجة مبدئيًا على 3 ملاعب إيطالية في مدن فلورانس وأمبولي وبيزا.