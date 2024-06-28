هلال بنغازي يهزم الأخضر ويُكمل عقد سداسي التتويج في الدوري الليبي

أكمل نادي الهلال بنغازي عقد المتأهلين لسداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين وذلك عقب فوزه اليوم الجمعة على نادي الأخضر (2 ـ 1) في مباراة معادة لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى والتي كانت شهدت عديد التطورات حتى وصولها إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قبل أسبوع.

وعلى ملعب مدينة سرت، فاز نادي الهلال بنغازي على نادي الأخضر (2 ـ 1) في مباراة شهدت إعلان الحكم عن 3 ركلات جزاء.

وسجل عز الدين المريامي هدف الهلال الأول في الدقيقة 12 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعدل الأنغولي بابيل أري النتيجة للأخضر في الدقيقة 19 من علامة الجزاء أيضًا.

وأعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للهلال في الدقيقة 43 لكن المريامي أهدرها، قبل أن يعوّض ذلك بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ويهدي فريقه بطاقة التأهل للدورة السداسية للمنافسة على لقب الدوري الليبي لموسم 2023 ـ 2024.