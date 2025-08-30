يبيعه لفنربخشة؟.. رد ناري من وليد الفراج على رحيل بينتو عن النصر (فيديو)

رد الإعلامي وليد الفراج، بشكل ساخر بشأن مستقبل الحارس البرازيلي بينتو مع نادي النصر السعودي.

النصر كان قد استهل مشواره في دوري روشن السعودي بفوز كاسح على التعاون بخماسية نظيفة يوم 29 أغسطس 2025، تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي بدا حاسماً في قراره تجاه ملف الحارس بينتو.

موقف جيسوس

جيسوس أوضح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن استبعاد بينتو ليس بسبب ضعف فني، بل لرغبته في استثمار خانة اللاعب الأجنبي في مراكز أخرى أكثر أهمية للفريق.

وقال: "اخترت إبعاد بينتو عن القائمة وإشراك أنجيلو الذي اعتبرته الأفضل في المباراة. فلسفتي تقتضي وجود حارسين فقط يتمتعان بالثقة والجاهزية، وقد وجدت ذلك بالفعل".

الحارس البرازيلي الذي جاء من أتلتيكو باراناينسي لم يقنع جماهير النصر رغم بنيته القوية، إذ ارتكب بعض الأخطاء التي وضعت مستقبله محل شك.

وعاد الحديث عن رحيل بينتو ليتصدر المشهد من جديد.

رد وليد الفراج

الإعلامي هاني الداود طالب إدارة النصر ببيع بينتو والتوجه لضم لاعب وسط محوري وظهير.

لكن وليد الفراج طرح تساؤلاً ساخراً حول جدوى بيع بينتو إلى فنربخشة، مذكّراً بأن النادي التركي سبق أن ضم اثنين من لاعبي النصر هما جون دوران وتاليسكا.

وأضاف بلهجة ناقدة أن فنربخشة الذي لا يستطيع تحمل راتب دوران لن يكون قادراً على تغطية صفقة بينتو.