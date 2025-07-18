"من الصعب رفضها".. الهلال يمنح ياسين بونو "مكافأة عظيمة"

منح نادي الهلال السعودي حارس مرماه المغربي ياسين بونو مكافأة عظيمة بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ولعب بونو دوراً كبيراً في تأهل الهلال إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعدما أنقذ مرماه من عدة فرص محققة خاصة خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي التي أقيمت في دور الستة عشر، وفاز بها الهلال بنتيجة 4-3.

وانضم الحارس صاحب الـ 34 عاماً إلى نادي الهلال في صيف 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 21 مليون يورو.

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وسبق أن دافع النجم المغربي عن عرين أتلتيكو مدريد، وريال سرقسطة، وجيرونا، في الدوري الإسباني كما تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ولعب دوراً بارزاً في وصول أسود الأطلس إلى نصف النهائي.

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وينتهي عقد بونو مع الهلال، في شهر يونيو المقبل، بينما أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي إشبيلية في إعادة حارسه السابق خلال الموسم الجديد.

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وأكدت شبكة ABC أن ياسين بونو تلقى عرضاً رسمياً لتجديد عقده يتضمن زيادة كبيرة في راتبه السنوي وحوافز مالية مغرية.

وأوضحت أن الهلال عرض تجديد عقد بونو لموسم آخر، ولكن العرض المالي سيكون من الصعب رفضه بالنسبة للحارس المغربي.