كشف مهدي بايات، الرئيس التنفيذي لنادي شارلروا البلجيكي حقيقة مفاوضات الأهلي المصري الرسمية للتوقيع مع الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية البلجيكية والمصرية صباح اليوم الخميس، إلى اهتمام الأهلي بالتعاقد مع عدي الدباغ، لاعب شارلروا البلجيكي، بعد الاقتراب من ضم الفلسطيني الآخر عمر فرج، لاعب آيك السويدي.

وقال بايات في تصريحات لـ "إرم نيوز": "الأهلي لم يتواصل معنا لضم عدي الدباغ، والأخبار المنتشرة حول توقيع لاعبنا على عقود انضمامه للنادي الأهلي غير صحيحة على الإطلاق".

وأردف: "هناك عروض للتعاقد مع الدباغ من بعض الدوريات المختلفة، لن أستطيع ذكر اسم الدوريات أو الأندية لسرية المفاوضات ولكن الأهلي ليس من ضمنهم".

وأضاف بايات: "شارلروا البلجيكي متعاقد مع عدي الدباغ حتى 2026، ما زال هناك عامين في عقده، والنادي يدرس كافة العروض وسنقرر موقفنا في الوقت المناسب".

من جهته، تحدث نيكولاس أونيسي، وكيل عدي الدباغ لـ "إرم نيوز"، قائلا: "مرة أخرى، وكما هو الحال مع كل الأخبار الكاذبة في الميركاتو الجاري، المزيد من الأخبار الكاذبة، لا مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك أو أي ناد في مصري، في الوقت الحالي".

وحمل عدي الدباغ، الذي شارك مع منتخب فلسطين في كأس أمم آسيا في قطر خلال يناير الماضي، ألوان هلال القدس الفلسطيني والسالمية والقادسية واليرموك والعربي في الكويت، كما لعب مع أروكا البرتغالي ثم شارلروا البلجيكي.