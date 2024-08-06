يبدو أن لامين يامال، نجم نادي برشلونة، لم يحزن طويلًا على حبيبته السابقة أليكس باديلا، المتهمة بخيانته مع شاب آخر، وقد وجد فعلًا بديلة.

ووفقًا لموقع "دياز" الهندوراسي، فإن الرفيقة الجديدة المحتملة للشاب الإسباني هي عارضة أزياء ذات جذور روسية تُدعى أليسا، وهي تعيش حاليًّا في برشلونة، وتعمل عارضة أزياء، وبلغت 20 عامًا مؤخرًا، رغم أن لامين يامال نفسه قد بلغ 17 عامًا مؤخرًا.

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وصديقة لامين يامال، المحتملة، هي ابنة رجل أعمال روسي كان يعمل في مجال التلفزيون، والنشاط الأساسي لأليسا هو مجال الأزياء، وتشارك في العروض الترويجية، وتروج لماركات مختلفة من الملابس ومستحضرات التجميل، وتظهر أيضًا في المجلات، ولديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تشارك بانتظام تفاصيل حياتها.

وفي أوقات فراغها من العمل، تقضي أليسا وقتها في الصالة الرياضية، إذ تزور نادي اللياقة البدنية 3-4 مرات في الأسبوع.

ومن ضمن هوايات الحسناء الروسية السفر، إذ غالبًا ما تذهب في عطلات صيفية، وتلتقط كثيرًا من الصور لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

‎ولم تعلق الحسناء الروسية، حتى الآن، على شائعات ارتباطها بنجم برشلونة، إلا أن صورها الأخيرة أحدثت ضجة كبيرة على منصة "إنستغرام"، إذ ظهرت وهي ترتدي قميص برشلونة الجديد لموسم 2024 - 2025، ما جعل هذه التقارير تنتشر بقوة.

لماذا انفصل يامال عن حبيبته السابقة؟

وظهر لامين يامال خلال نهائي بطولة "يورو 2024" مع صديقته أليكس باديلا، ووُجد الاثنان معًا في حفل توزيع الميداليات والكأس، إذ جلسا على المنصة معًا، وكل شيء كان على ما يرام، ولكن في 28 يوليو الماضي، أُعلن أن كلاهما ألغى متابعته للآخر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق، انتشر على الإنترنت فيديو تظهر فيه أليكس برفقة شاب آخر في تلك اللحظة، ويبدو أن اللاعب الشاب شاهد جزءًا من الفيديو وقرر الانفصال عن صديقته.

وقبل العارضة الروسية وكذلك نجمة "التيك توك"، أليكس باديلا، يوجد آيتانا أوكانيا موراليس، والمعروفة باسم آيتانا هي مغنية وممثلة وكاتبة أغانٍ إسبانية.

وظهرت المغنية الإسبانية مع نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، خلال قضائه إجازته الأخيرة، والتي منحها له النادي بعد مشاركته في أمم أوروبا "يورو 2024".

وكسبت موراليس شهرتها لأول مرة في عام 2017، إذ احتلت المركز الثاني في السلسلة الجديدة من مسابقة تلفزيون الواقع الإسبانية للمواهب "أوبيراسيون تريونفو".

يذكر أن لامين يامال تألق تألقًا مبهرًا مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وقاد "لاروخا" لحصد اللقب على حساب إنجلترا في النهائي.

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يامال أصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كبرى، سواء أكان اليورو أم كأس العالم، وذلك بعمر 17 عامًا ويوم واحد.

وبات أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس أمم أوروبا والبطولات الكبرى عامة، حين سجل هدفًا رائعًا في نصف النهائي أمام فرنسا بعمر (16 عامًا و362 يومًا).

لامين يامال انضم مؤخرًا للمعسكر التحضيري مع برشلونة استعدادًا للموسم المقبل 2024-2025 تحت قيادة المدرب الجديد، الألماني هانزي فليك.