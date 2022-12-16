تقارب كبير جدا.. ماذا قدم ميسي وكيليان مبابي قبل نهائي كأس العالم؟

الأهداف

كان ميسي دائما هدافا كبيرا وسجل أرقاما قياسية لكن كيليان مبابي أيضا يسجل أرقاما مهمة في باريس سان جيرمان وهدافه الأول.

وفي النسخة الحالية من كأس العالم يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف بـ5 أهداف لكل منهما، ويستعد ليونيل ميسي لدخول التاريخ لو سجل في النهائي، ليكون أول لاعب سجل في دور المجموعات ودور 16 ودور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

نقاط الأهداف:

ميسي 10/10 ومبابي 10/ 10

السرعة

لا توجد مقارنة كبيرة بين الطرفين في السرعة فالنجم الفرنسي أسرع وبإمكانه اختراق دفاعات المنافسين بسرعة أكبر لكن ميسي يملك سرعة في التفكير بشكل أفضل .

نقاط السرعة: ميسي 7/10 ومبابي 10/10

المراوغات

حين تواجهك حواجز للوصول لمرمى المنافس تحتاج للمراوغات وفي هذه النقطة ميسي أفضل ويملك أهدافا على طريقة مارادونا في 1986 في مرمى إنجلترا.

وما بين نهائيات كأس العالم 2018 و2022 لاعبان صنعا أكبر عدد من الفرص عبر أخذ الكرة للأمام بالمراوغات وهما ميسي 27 مرة وكيليان مبابي 22 مرة.

نقاط المراوغات: ميسي 9.5 / 10 ومبابي 8.5 / 10