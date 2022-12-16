تقارب كبير جدا.. ماذا قدم ميسي وكيليان مبابي قبل نهائي كأس العالم؟
تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن نهائي كأس العالم قطر 2022 من خلال مقارنة بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين ستتجه الأنظار لهما في ملعب لوسيل.
وقارن الصحفي كريس ستون الثنائي من خلال عدة جوانب وأعطى نقاطا لكل لاعب منهما، ليخلص لكون ميسي رغم فارق السن مازال يتفوق بفارق قليل على كيليان مبابي.
الأهداف
كان ميسي دائما هدافا كبيرا وسجل أرقاما قياسية لكن كيليان مبابي أيضا يسجل أرقاما مهمة في باريس سان جيرمان وهدافه الأول.
وفي النسخة الحالية من كأس العالم يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف بـ5 أهداف لكل منهما، ويستعد ليونيل ميسي لدخول التاريخ لو سجل في النهائي، ليكون أول لاعب سجل في دور المجموعات ودور 16 ودور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
نقاط الأهداف:
ميسي 10/10 ومبابي 10/ 10
السرعة
لا توجد مقارنة كبيرة بين الطرفين في السرعة فالنجم الفرنسي أسرع وبإمكانه اختراق دفاعات المنافسين بسرعة أكبر لكن ميسي يملك سرعة في التفكير بشكل أفضل .
نقاط السرعة: ميسي 7/10 ومبابي 10/10
المراوغات
حين تواجهك حواجز للوصول لمرمى المنافس تحتاج للمراوغات وفي هذه النقطة ميسي أفضل ويملك أهدافا على طريقة مارادونا في 1986 في مرمى إنجلترا.
وما بين نهائيات كأس العالم 2018 و2022 لاعبان صنعا أكبر عدد من الفرص عبر أخذ الكرة للأمام بالمراوغات وهما ميسي 27 مرة وكيليان مبابي 22 مرة.
نقاط المراوغات: ميسي 9.5 / 10 ومبابي 8.5 / 10
التمريرات الحاسمة
يعتبر ميسي ظاهرة في صنع أهداف لزملائه وتمريرة الهدف لميلة مولينا في مرمى هولندا رائعة، لكن مبابي رغم كونه أقل يعرف كيف يصنع لزملائه أهدافا ويهيئ الفرص بخلق مساحات في دفاعات المنافسين.
نقاط التمريرات الحاسمة: ميسي 9/10 ومبابي 8/10
العمل في الملعب
لا يمتاز الثنائي بقطع مسافات كثيرة في الملعب ولا يعودون سوى نادرا للعمل الدفاعي فميسي تقريبا يتمشى في الملعب وإحصاءاته في مجال عدد الكيلومترات في 90 دقيقة ضعيفة جدا.
كما أن مبابي بدوره لا يعود للدفاع ولا يقطع مسافات كثيرة في الملعب وأمام المغرب كان أشرف حكيمي يشكل خطرا كلما انطلق للأمام.
نقاط العمل في الملعب: ميسي 5 / 10 ومبابي 5 / 10
القدرة على الارتقاء لمستوى التحديات
يشتهر بعض لاعبي كرة القدم بالانهيار والسقوط، ففي لحظات معينة لكن ميسي إذا أراد الاحتفاظ بالكرة والبقاء واقفا فلا يمنعه أحد، وصناعته الهدف الثالث في مرمى كرواتيا خير دليل.
كما أُثبت كيليان مبابي أيضا مرارا أنه بإمكانه التغلب على التحديات رغم بعض الانتقادات.
نقاط القدرة على الارتقاء إلى مستوى التحديات: ميسي 7/ 10 ومبابي 5 / 10
القيادة
حين خسرت الأرجنتين أمام السعودية في افتتاح نهائيات كأس العالم كانت في حاجة لليونيل ميسي لإنقاذها وفعل ذلك وبلغت النهائي.
رأينا ميسي مختلفا خلال النهائيات الحالية كان يملك الحماس والرغبة والقيادة وظهرت ردود أفعاله أمام هولندا لتؤكد على التغيير، كانت الأرجنتين في حاجة لقائد وقد تحول ميسي ليصبح كذلك.
بينما مبابي مازال صغيرا 23 سنة لكن فرنسا تلجأ إليه كلاعب لا يمكن تعويضه ونجمها الأول.
مبابي بالنسبة لفرنسا في النهائي مثل ميسي للأرجنتين.
نقاط القيادة: ميسي 10 / 10 مبابي 9 / 10
المجموع
بعد نقاط 7 جوانب للمقارنة بين النجمين جاء المجموع كالتالي:
ميسي: 57.5 /70 - مبابي: 55.5 / 70