رسميًا.. لؤي ناظر رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي
أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن فوز قائمة لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية التابعة للنادي، بالتزكية، عقب الجمعية العمومية التي عقدت، اليوم الخميس.
وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن قائمة المهندس لؤي ناظر، فازت بالتزكية برئاسة نادي الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية.
وسيتولّى لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد خلفًا للرئيس السابق أنمار الحائلي الذي اعتذر عن الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للنادي.
وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد:
لؤي ناظر – رئيس
لؤي عمر عوض – نائب رئيس النادي
عبدالقادر حسين بن محمد العمودي – عضو
عبدالعزيز بن سالم بن عبدالعزيز الزيد – عضو
فيصل هاني حسين باشا – عضو
إبراهيم إحسان بن عبد الصمد القرشي – عضو
سماهر سعد عبد اللطيف الشلالي – عضو
عبد الإله مازن سليمان فقيه – عضو
ويرغب لؤي ناظر، في تجهيز الفريق للفترة المقبلة، وإبرام عدد من الصفقات القوية، للمنافسة على جميع البطولات القارية والمحلية.
وأنهى "العميد" مشواره في بطولة الدوري السعودي، الموسم الماضي، في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ليخرج بموسم صفري فشل فيه على مستوى تحقيق الألقاب والفوز بالمواجهات الكبيرة.
كما فقد الاتحاد فرصته في المشاركة بمنافسات كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.