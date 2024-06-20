رسميًا.. لؤي ناظر رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن فوز قائمة لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية التابعة للنادي، بالتزكية، عقب الجمعية العمومية التي عقدت، اليوم الخميس.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن قائمة المهندس لؤي ناظر، فازت بالتزكية برئاسة نادي الاتحاد بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الاتحاد الرياضية.

وسيتولّى لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد خلفًا للرئيس السابق أنمار الحائلي الذي اعتذر عن الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للنادي.