مهاجم مانشستر سيتي الشاب ينفذ "ركلة العقرب" في مرمى ميدلسبره (فيديو)

وبات هدف أوريلي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله وبثه عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على إعجاب الكثيرين.

ويمتلك مانشستر سيتي أكاديمية تكتظ بالمواهب التي تزود الفريق الأول بالأبرز بينهم، وهو ما يحرص عليه بيب غوارديولا مدرب الفريق الأول الذي يستعين بالأبرز بينهم.