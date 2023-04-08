مهاجم مانشستر سيتي الشاب ينفذ "ركلة العقرب" في مرمى ميدلسبره (فيديو)
يمتلك مانشستر سيتي أكاديمية تكتظ بالمواهب.
سجل نيكو أوريلي، مهاجم مانشستر سيتي تحت 18 عاما هدفا جميلا في مرمى ميدلسبره ضمن مسابقة الشباب ليمنح فريقه الفوز 2/1.
وحول أوريلي كرة عرضية بمهارة مذهلة إلى مرمى ميدلسبره على طريقة "ضربة العقرب" ليضمن لشباب مانشستر سيتي النقاط الثلاث.
وبات هدف أوريلي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيله وبثه عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على إعجاب الكثيرين.
ويمتلك مانشستر سيتي أكاديمية تكتظ بالمواهب التي تزود الفريق الأول بالأبرز بينهم، وهو ما يحرص عليه بيب غوارديولا مدرب الفريق الأول الذي يستعين بالأبرز بينهم.
الفريق الأول
ويحل الفريق الأول لمانشستر سيتي ضيفا على ساوثامبتون متذيل الترتيب، اليوم السبت، حيث يسعى لتقليص الفارق مع آرسنال في الصدارة إلى خمس نقاط.