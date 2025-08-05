المحترف الحائر.. موعد حسم مستقبل نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات مصير البرازيلي رينان لودي مع الهلال السعودي، في ظل تقارير متضاربة طوال الفترة الماضية جعلت اللاعب في حيرة من أمره بين بقائه واستمراره مع "الزعيم" أو الرحيل.

وذكرت تقارير سابقة أن لودي بات مرشحًا للرحيل عن صفوف الهلال هذا الصيف، حيث درس النادي العاصمي خيار خروج اللاعب، سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي، علمًا بأن عقده يمتد حتى صيف 2027.

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بينما خرج بابلو ميراندا، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، في الأشهر الماضية ليؤكد استمرار موكله خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن رينان لودي، ظهير أيسر الهلال، سيخضع لتقييم الجهاز الفني للنادي بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، خلال معسكر الفريق الخارجي في ألمانيا، من أجل تحديد بقاء اللاعب من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضحت أن قرار استمرار لودي أو رحيله سيُحسم بعد نهاية فترة معسكر نادي الهلال، إذ ستعتمد إدارة الفريق الأزرق على رؤية المدرب في تحديد احتياجات الزعيم للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم موقف اللاعب البرازيلي بشكل نهائي، في ظل تحركات إدارة نادي الهلال من أجل تعزيز صفوف الفريق الأزرق بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، استعدادًا للموسم القادم.

وكان لودي قد انضم إلى الهلال في يناير 2024 قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ23 مليون يورو.

وخاض الظهير البرازيلي 56 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.