النصر السعودي يتلقى خبرا سارا حول أبرز صفقة محلية

تلقى نادي النصر السعودي خبرًا إيجابيًّا يتعلق بأبرز الصفقات المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة غريمه التقليدي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في هونغ كونغ.

ويطمح "العالمي" إلى تجاوز عقبة الاتحاد والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث ينتظره الفائز من مواجهة الأهلي ضد القادسية، في سعي النصر لبداية قوية تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بحصد أول ألقاب الموسم.

يأتي ذلك في وقت عزز فيه النصر صفوفه بخمسة تعاقدات جديدة شملت كلًّا من عبدالملك الجابري، وإينيغو مارتينيز، بالإضافة إلى الثلاثي نادر الشراري، وكينغسلي كومان، وجواو فيليكس، في خطوة تهدف إلى تشكيل فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات.

الناصر يُبلغ التعاون برغبته في الانتقال إلى النصر

أبلغ سعد الناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، إدارة ناديه الحالي برغبته في الانتقال إلى صفوف النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وذلك بعد تلقي الناصر عدة عروض للانضمام إلى "العالمي" بشكل رسمي.

ويحرص مسؤولو النصر على ضم سعد الناصر لتلبية رغبة المدرب جورجي جيسوس، الذي طلب تعزيز مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة الفريق لتعزيز تشكيلته التنافسية.