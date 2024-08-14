تضامن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع زميله السابق في نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تعرض الأخير للحبس، على ذمة قضية دهس رجل شرطة.

ويوم الثلاثاء الماضي قرر قاضي المعارضات في محافظة مرسى مطروح، حبس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بدهس شرطي؛ مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه

ونشر إمام عاشور عير حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة لأحمد فتوح وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا حبيبي وترجع تاني ِأقوى من الأول، وحشتني يا أخويا".

وكان أحمد فتوح تعرض لحادث سير، واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي مطلع هذا الأسبوع، وتم القبض على لاعب الزمالك، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم حبسه 15 يومًا أخرى.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، برفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة، بينما غادر صبحي؛ نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية في مطروح على اللاعب، والسيارة الملاكي المتسببة في الحادث، وتبين تهشمها في المقدمة، والزجاج الأمامي للسيارة، وبابها، حتى قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.