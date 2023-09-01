عمال فندق مضربون عن العمل يطالبون ميسي وإنتر ميامي بالإقامة في مكان آخر

طالب عمال مضربون عن العمل بأحد فنادق لوس أنجلوس فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي بعدم الإقامة في مؤسستهم قبل مواجهة لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

وانضم العاملون في فندق فيرمونت ميرامار في سانتا مونيكا يوم الأربعاء، لآلاف من عمال الفنادق في المنطقة الذين أضربوا عن العمل هذا الصيف؛ للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وقالت نقابة (يونايتد هير لوكال 11)، التي تمثل الآلاف من العاملين في القطاع، "نمى إلى علمنا أن إنتر ميامي والعظيم ليونيل ميسي قادمون إلى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، لخوض مباراة أمام لوس أنجلوس يوم الأحد".