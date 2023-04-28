تيباس: عودة ميسي معقدة وبرشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان

جدد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أن من الصعب على برشلونة إتمام صفقة عودة النجم الأرجنتيني ليو ميسي هذا الصيف.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "اعتبارًا من اليوم، أرى الأمر معقدًا، لا يزال هناك وقت، ولكن يجب أن يكون هناك رحيل للاعبين وتخفيض في فاتورة الأجور".

وأضاف: "ثم هناك معلومة لا نعرفها، وهي راتب ميسي، لا تزال هناك متغيرات كثيرة".