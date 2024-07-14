انهار النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، عقب خسارة فريقه القاسية، أمام إسبانيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتوج منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية يوم الأحد.

والتقطت كاميرا المباراة النجم بيلينغهام وهو يبكي، بعد الخسارة بهدف قاتل في الدقيقة 86، أحرزه ميكل أويارزابال.

كما تم تداول صورًا ظهر فيها بيلينغهام وهو يركل معدات أمام مقاعد البدلاء، بعد غضبه من الخسارة القاسية في اللحظات الأخيرة.

وسجل البديل ميكل أويارزابال هدفا في الدقيقة 86 ليقود إسبانيا للفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، لتتويج باللقب للمرة الرابعة في رقم قياسي يوم الأحد.

وحرم هدف أويارزابال إنجلترا من الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاما.

وحققت إسبانيا الفوز السابع تواليا في البطولة مسجلة 15 هدفا وهزمت كل من إيطاليا، كرواتيا، ألمانيا المضيفة وفرنسا وإنجلترا، لتحرز لقبها الرابع.