ليفربول يقترب من حسم صفقة حارس فالنسيا

كشفت تقارير إعلامية أن جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى منتخب جورجيا وفريق فالنسيا الإسباني، اقترب بقوة من ارتداء قميص ليفربول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

مامارداشفيلي تألق في منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ كان واحدا من أكثر الحراس قيامًا بالتصديات خلال البطولة ما لفت إليه أنظار الأندية العالمية.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "ليفربول توصل للاتفاق على الشروط الشخصية مع الحارس مامارداشفيلي".

وأضاف: "الحارس الجورجي منفتح للانتقال إلى الريدز، وسيُعَار لمدة موسم أو موسمين، ونادي بورنموث منفتح على التعاقد معه، وسيصبح حارس مرمى ليفربول الجديد بعد أليسون بيكر".

وكان ليفربول أعلن رحيل حارسه الإسباني أدريان إلى صفوف ريال بيتيس، حيث يتبقى حارسان هما أليسون بيكر وبديله كيلهير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول يرغب في التعاقد مع حارس فالنسيا وإعارته لناد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة موسم، حتى يتمكن من لعب 40 مباراة ويعتاد على المنافسة في البريميرليغ قبل الانضمام للريدز.

ويفتتح ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره فريق إبسويتش تاون، الصاعد حديثًا إلى البريميرليغ.

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في افتتاحية الدوري الإنجليزي، السبت المقبل.