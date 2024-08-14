أبدى نادي الاتحاد السعودي اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو غونسالفيس، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الاتحاد السعودي قد دعم صفوفه هذا الموسم بصفقات مميزة، أبرزها حسام عوار، والفرنسي موسى ديابي، والحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "OJogo" في تقرير لها، فإن نادي الاتحاد السعودي، أعرب عن إعجابه بأداء جونسالفيس، لاعب خط وسط لشبونة، إذ قدم عرضا أوليا لناديه لشراء عقد اللاعب.

وأوضح التقرير أن نادي الاتحاد تحدث مع سبورتينغ لشبونة لمعرفة شروطه مقابل بيع اللاعب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن رئيس النادي فريدريكو فارانداس لن يتخلى عن بيدرو غونسالفيس، إذ يعد أحد اللاعبين الأساسيين بتشكيلة سبورتنغ لشبونة.

وأشارت إلى أن غونسالفيس يحلم حلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قدم أستون فيلا عروضا له سابقا، ولكن اللاعب دائما ما يواجه رفض الإدارة.

ويرتبط بيدرو غونسالفيس بعقد مع سبورتنغ لشبونة حتى عام 2026، الذي كان قد انضم إليه في يوليو 2019، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2021.

وسبق للاعب البالغ من العمر 26 عاما، اللعب لعدة أندية مثل: وولفرهامبتون واندررز، وفاماليكاو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 32 مليون يورو.

ويفتتح الاتحاد الموسم الجديد، بمواجهة نظيره الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.