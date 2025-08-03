وداع مؤثر بالدموع لـ"سون" في آخر مباراة مع توتنهام (فيديو)

شهدت مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد الودية في كوريا الجنوبية بعض المشاهد اللافتة على رأسها الوداع المؤثر للنجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بعد إعلان رحيله عن صفوف توتنهام.

وتعادل توتنهام مع نيوكاسل بنتيجة 1-1 خلال مباراة ودية أقيمت، اليوم الأحد، في كوريا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد.

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وتقدم برينان جونسون لصالح توتنهام في الدقيقة 4، بينما تعادل هارفي بارنز لصالح نيوكاسل في الدقيقة 38.

وأعلن سون رحيله عن توتنهام، رسمياً، بعد رحلة استمرت 10 أعوام بعدما أكد في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أنه اتخذ قراراً بمغادرة الفريق الإنجليزي في لحظة وصفها الأصعب في مسيرته.

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وودّع لاعبو الفريقين اللاعب الكوري عند تبديله في الدقيقة 67 وسط تصفيق جماهيري حافل ودموع مؤثرة من جانب سون بعد نهاية مشواره مع توتنهام.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب سون من الرحيل إلى لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في الموسم الجديد.

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المباراة شهدت أيضاً واقعة لافتة بعد اشتباك برونو غيماريش لاعب نيوكاسل مع كريستيان روميرو لاعب توتنهام.

وكان لاعب نيوكاسل قد نجح في تفادي تدخل عنيف من روميرو خارج منطقة الجزاء، لكن روميرو دفعه بقوة على الأرض، ورد غيماريش رداً غاضباً ما أشعل المشادة بين الثنائي.