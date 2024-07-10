أعرب فيرجيل فان دايك قائد هولندا عن خيبة أمله، من أداء الحكم الألماني فيليكس زواير، والذي أدر مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024، وشهدت خروج الطواحين بعد هزيمة درامية.

وتأهل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد الفوز على هولندا 1/2، بسيناريو درامي مساء الأربعاء في دورتموند.

ووجه فان دايك نقدًا لاذعًا للألماني فيليكس زواير المباراة، وقال في تصريحات تليفزيونية: "حكم المباراة ركض مباشرة داخل غرف الملابس بعد نهاية المباراة، ولم يكن لدي أي وقت لمصافحته".

وأوضح: "هذا يعطيك فكرة عما حدث اليوم".

وأضاف: "لا تسعفني الكلمات. عندما تتلقى هدفا متأخرا كهذا، إنه أمر مروع. تشعر بألم شديد. تبذل قصارى جهدك وإذا آلت الأمور إلى ما آلت إليه، فإن الوضع يكون مزريا.

وتابع: "تستحوذ على الكرة بصورة أكبر، وتريد استغلال اللحظات التي تسنح لك. بدا وكأننا نستطيع أن نجعل النتيجة 2-1 لصالحنا. لكن هذا لم يحدث والآن نقف بشكل خالي الوفاض".

يذكر أن هولندا تقدمت بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، ثم تعادلت إنجلترا بهدف للاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وألغى الحكم هدفا سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 79 بداعي التسلل.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي.

وضربت إنجلترا موعدًا مع إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.