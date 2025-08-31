بث مباشر لمباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني

الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم (مبعوث أممي)
يحل برشلونة ضيفًا على مضيفه رايو فاييكانو مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك انتصارين على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0 وليفانتي بنتيجة 3-2.
وفاز رايو فاييكانو على حساب مضيفه جيرونا بنتيجة 3-1، ثم خسر أمام أتلتيك بلباو بهدف.
ويتابع "إرم نيوز" في التقرير الآتي أحداث مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في الدوري الإسباني:
التشكيل الرسمي
انطلاق المباراة