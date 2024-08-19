سبورتينغ لشبونة يحبط الهلال ويخطف نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، الذي اقترب من مغادرة الدوري الإسباني وخوض تجربة جديدة.

وارتبط اسم فيتور روكي بقوة خلال الفترة الماضية بالانتقال لنادي الهلال، وتردد أنه من الممكن أن يسهل نيمار داسيلفا، لاعب "الزعيم"، من وصول مواطنه روكي إلى الدوري السعودي خلال هذا الصيف.

ولكن الصحفي ماتيو موريتو، كشف عبر صحيفة "ريليفو"، أن سبورتينغ لشبونة الذي قام بعدة محاولات للتعاقد مع روكي، البالغ 19 عامًا، في الأيام الأخيرة، يعمل الآن على إتمام الصفقة بشكل نهائي هذا الصيف.

وأضاف أن مفاوضات النادي البرتغالي في البداية، لم تبد سهلة إطلاقًا، خاصة بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه روكي، ولكن سبورتينغ لشبونة لم يستسلم، ساعيًا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية.

وأوضح أن النقطة الإيجابية في المفاوضات هي موافقة المهاجم البرازيلي الذي يرحب بالانتقال، وسيقدم الفريق البرتغالي مبلغ يقدر بـ20 مليون يورو، علاوة على المكافآت.

ولا يزال الطرفان يتفاوضان على الصيغة والأرقام النهائية، ولكن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة مصير المفاوضات.

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وأبدى الهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس، اهتمامًا قويًا بالحصول على خدمات فيتور، إذ عرضوا عليه مبلغًا يصل إلى نحو 30 مليون يورو، ولكن اللاعب رفض فكرة الانتقال للدوري السعودي.

وكشفت "ريليفو" أن إيفرتون وبورنموث استفسرا عن صفقة روكي خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن اللاعب يفضل التوقيع مع لشبونة.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2031.

وكان برشلونة قد ضم روكي، في صيف 2023 قادمًا من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.