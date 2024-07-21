كشفت تقارير صحفية أن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي الإيطالي، وجه صدمة للأندية الراغبة في ضمه وكان أبرزها ليفربول وباريس سان جيرمان.

وقد ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالانتقال إلى آنفيلد على مدار الأشهر الماضية بعد أن أبهر الجميع في إيطاليا.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع نابولي حتى عام 2027.

وانتقل كفاراتسخيليا إلى نابولي في العام 2022 وأصبح أحد أبرز اللاعبين في مركز، إذ سجل 25 هدفًا وصنع 26 هدفًا خلال موسمين، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في العام 2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن كفاراتسخيليا قرر رد الجميل لناديه الإيطالي الذي أظهر ثقته به، وأصبح الآن على استعداد لتوقيع عقد جديد طويل الأمد.

كما أوضح مدربه أنطونيو كونتي، أن اللاعب سيكون جزءًا أساسيًا من المشروع الجديد، كما يحرص كفاراتسخيليا على العمل تحت قيادته.

ومن المقرر أن يعود كفاراتسخيليا إلى تدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد الموسم الأسبوع المقبل، وتفيد التقارير بأن المحادثات الداخلية بشأن توقيع عقد جديد، يبلغ قيمته 5 ملايين يورو في الموسم جارية فعلًا، إذ يهدف النادي لبقائه حتى عام 2029.