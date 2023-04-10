غوارديولا يرد بطريقة ساخرة على إمكانية فوز مانشستر سيتي بالثلاثية (فيديو)
رد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بطريقة ساخرة على سؤال أحد الصحفيين حول الفوز بالثلاثية، بعدما ارتفعت حظوظ النادي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى امتلاكه فرص المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وسأل أحد الصحفيين غوارديولا هل أنت سعيد بالمُنافسة على ثلاث بطولات هذا الموسم واحتمالية تحقيق الثلاثية؟.
ورد المدرب الإسباني بسخرية: "لا لا، أنا حزين جدًا".
وبسؤاله عن مدى رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، قال بيب للصحفيين "كثيرا".
وقال غوارديولا إن فريقه يتطلع للفوز بالبطولة لكن الرغبة وحدها لن تكون كافية لتحقيق النجاح الأوروبي.
وزادت احتمالية حفاظ مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال المتصدر مع ليفربول 2/2، وبات الفارق بين السيتي والغانرز 5 نقاط مع لعب مانشستر سيتي مباراة أقل.
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف "علينا أن نحاول. من دواعي الفخر أن نكون هنا أمام أحد أندية النخبة مثل بايرن ميونخ. لن نأخذ الموقف كأمر مسلم به. سنخوض مباراتين بداية من الغد".
وتابع "السؤال يطرح نفسه في كل موسم. نحاول كل موسم. الفرق التي نلعب ضدها جيدة أيضا وتريد الفوز أيضا. حلمي أن أعيش الشعور (بالفوز) مجددا. نريد أن نحاول ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز".
وأتم مدرب مانشستر سيتي "مايكل جوردان فاز بستة ألقاب لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. لكنه شارك في كم موسم؟ 16 موسما".
وفاز غوارديولا بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة للقب لكأس الاتحاد الإنجليزي لكن النجاح الأوروبي استعصى على المدرب الذي فاز باللقب الأوروبي مرتين مع برشلونة.
وتأهل مانشستر سيتي بقيادة بيب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لستة مواسم متتالية وكانت افضل نتيجة للفريق هي خسارة نهائي عام 2021 أمام تشيلسي.