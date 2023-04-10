غوارديولا يرد بطريقة ساخرة على إمكانية فوز مانشستر سيتي بالثلاثية (فيديو)

رد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بطريقة ساخرة على سؤال أحد الصحفيين حول الفوز بالثلاثية، بعدما ارتفعت حظوظ النادي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى امتلاكه فرص المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وسأل أحد الصحفيين غوارديولا هل أنت سعيد بالمُنافسة على ثلاث بطولات هذا الموسم واحتمالية تحقيق الثلاثية؟.

ورد المدرب الإسباني بسخرية: "لا لا، أنا حزين جدًا".