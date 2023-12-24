ضخ راتكليف لاستثمارات يشير لبداية جديدة في خطة تعافي مانشستر يونايتد

وجاءت الصفقة بعيدة كل البعد عن عملية الاستحواذ المتوقعة في البداية مقابل مليارات الدولارات، لكن المشجعين سيرحبون بمساهمة راتكليف وهم يتطلعون لاستعادة ناديهم لموقعه عند قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

وقالت شركة مانشستر يونايتد اليوم الأحد إن الملياردير البريطاني ومالك شركة إنيوس العملاقة للبتروكيماويات اشترى حصة 25 في المئة مقابل 33 دولارا للسهم، بعد عملية تقدم بعطاءات استمرت أكثر من 12 شهرا.

وسيستثمر راتكليف (71 عاما) أيضا 300 مليون دولار بهدف تحديث البنية الأساسية المتهالكة للنادي التي تدفع جماهير الفرق الزائرة، التي غالبا ما تغرقها المياه المتدفقة من خلال الثقوب الموجودة في السقف، للهتاف "أولد ترافورد يسقط".

ويعني استثمار راتكليف أنه تم تكليفه بمسؤولية إدارة الجانب الرياضي من العمل، وهو خبر سار للنادي الذي تعثر في أسوأ بداية له لموسم منذ عام 1962 ولم يفز بلقب الدوري منذ اعتزال المدرب أليكس فيرجسون عام 2013.

وستظل عائلة غليزر هي المسيطرة، ولكن آلية العمل بينها وبين راتكليف تمثل أحد الأسئلة الكبيرة التي لم تتم الإجابة عليها في خضم الترتيبات الجديدة.

ونشأ راتكليف في نُزل حكومي بمنطقة مانشستر، حيث يقال إن افتتانه بالصناعة نما من مداخن المصانع التي كان يراها من نافذة غرفة نومه.