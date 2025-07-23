لن تستطيع تعويضه.. رد صادم من أسطورة الزمالك حول بيع أحمد فتوح (فيديو)

أبدى أيمن عبد العزيز، أسطورة نادي الزمالك السابق، غضبه الشديد من النغمة التي يرددها البعض من جماهير ناديه بشأن ضرورة العمل على بيع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، بسبب ما بدر منه مؤخرًا وتعرض على إثره لعقوبة مغلظة وتحويله للتحقيق.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك مؤخرًا، تحويل أحمد فتوح للتحقيق وتوقيع غرامة مالية على اللاعب، عقب ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، برفقة إمام عاشور، نجم الأهلي.

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جاء القرار عقب تداول فيديو يظهر اللاعب في حفلة بالساحل الشمالي، عقب حصوله على راحة من معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية، بداعي زيارة عمّه الذي تعرض لوعكة صحية.

ووفقًا لتقارير أخيرة، فإن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، رفض كل مساعي الوسطاء، بشان العفو عن فتوح ومشاركته في التدريبات الجماعية من جديد.

وأوضحت التقارير، أن إدوارد قرر خضوع اللاعب للتحقيق، ويعمل حاليًّا على إيجاد عروض لبيع اللاعب أو خروجه على سبيل الإعارة.

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وهو الأمر الذي انتقده عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: "الكرة في مصر ليس بها ضوابط وهذا ليس دفاعًا عن اللاعب، وطبعًا فتوح مخطئ؛ لأن لديه معسكرًا وذهب للسهر في مكان عام وهذا لا يصح، ولكن لا يمكن القول بعرضه للبيع لا يوجد هذا الكلام، لن نتمكن من تعويضه لن نجد لاعبًا مثله، وأنا دربته سابقًا في المنتخب وفي الزمالك وأعرف قدراته جيدًا".

وتأتي هذه الواقعة بعد بضع أزمات لفتوح خلال مشواره مع نادي الزمالك، حيث سبق له أن خرج من معسكر الفريق قبل إحدى المباريات برفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي حارس الفريق، وكذلك الحادث الذي تعرض له في أغسطس من العام الماضي والذي راح ضحيته أحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة للاعب أثناء قيادة السيارة، وتم حبس اللاعب قبل أن يتم الإفراج عنه بعد الصلح مع أهل المتوفَّى.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات، اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقًا للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.