لوباريزيان: مبابي سيتناول العشاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي.

وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2022، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى 2025.

لكن مبابي قال في يونيو الماضي إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي.