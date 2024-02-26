لوباريزيان: مبابي سيتناول العشاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر
كشفت صحيفة "لوباريزيان" أن كيليان مبابي سيتناول العشاء في قصر الإليزيه مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد.
وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيتناول العشاء غدا الثلاثاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر، وأشارت إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لمبابي إلى قصر الإليزيه، ولا مع ماكرون.
ودعا ماكرون رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ولاعبه مبابي إلى مأدبة الطعام.
ويأتي ذلك في ظل التقارير التي تربط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر صيف 2022، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى 2025.
لكن مبابي قال في يونيو الماضي إنه سيكمل هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ولن يفعّل بند تجديد العقد، قبل أن يبلغ إدارة النادي قبل أيام أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي.