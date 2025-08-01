4 منتخبات عربية تتطلع للمنافسة في نسخة استثنائية لأمم إفريقيا للمحليين 2025

تنطلق غدا السبت 2 أغسطس الجاري منافسات النسخة الثامنة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (الشان 2024)، والتي تُقام بتأخير أكثر من عام على الموعد الرسمي الذي كانت ستقام فيه، وذلك بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، لتكون بذلك نسخة استثنائية تدور للمرة الأولى في 3 بلدان في شرق القارة.

وتبدو البطولة التي تنطلق بمباراة اللافتتاح غدا السبت في درا السلام بين أحد البلدان المستضيفة تنزانيا وبوركينا فاسو، النسخة الأبرز والأكثر إثارة، لا فقط للجدل الذي رافق تنظيمها والعراقيل التي انتصبت أمامها، وإنما لكونها ستشهد للمرة الأولى مشاركة 19 منتخبا من بينها 4 منتخبات عربية.

ويشارك في البطولة القارية، المصنفة ثانية بعد أمم إفريقيا، 19 منتخبًا تم توزيعها على 4 مجموعات، ثلاث منها تتضمن 5 منتخبات ومجموعة واحدة تضم أربعا.

ويجيب التقرير التالي عن 3 أسئلة هامة للتعرف على بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2025:

أين تقام البطولة؟

تم الإعلان من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 2024 أن البطولة التي كانت مبرمجة للعام الماضي، سيتم تأجيلها لدواع تنظيمية إلى أغسطس 2025، وستدور للمرة الأولى في 3 بلدان في شرق القارة السمراء وهي: كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتقام البطولة على 4 ملاعب وهي ملعب بنيامين مكابا في دار السلام الذي سيحتضن مباراة الافتتاح، وملعب كاساراني في نيروبي للنهائي.

كما سيحظى الملعب الوطني نيلسون مانديلا بكامبالا في أوغندا بمباراة تحديد المركز الثالث في حين ستدور بعض المباريات على ملعب "نيايو" بنيروبي.

ما المنتخبات العربية المشاركة؟

تشارك في البطولة 19 دولة، وهو رقم قياسي للمرة الأولى في البطولة، من بينها 4 منتخبات عربية.

وكانت البطولة ستشهد مشاركة 20 منتخبا في البداية قبل أن يقرر منتخب غينيا الاستوائية الانسحاب.

المنتخبات العربية المشاركة في البطولة هي المغرب والجزائر وموريتانيا والسودان.

وشهدت النسخ السبع السابقة تتويج منتخب المغرب بلقبين فيما أحرز المنتخب الليبي بدوره على لقب، وفازت تونس بلقب النسخة الثانية في 2011، علما أن تونس وليبيا يغيبان عن النسخة الحالية.

ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الأولى مع كل من كينيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزمبيا.

المنتخب الموريتاني يلعب ضمن المجموعة الثانية مع تنزاينا وبوركينا فاسو ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

أما المنتخب الجزائري فيوجد ضمن المجموعة الثالثة مع كل من أوغندا والنيجر وغينيا وجنوب إفريقيا.

ويلعب منتخب السودان، رابع العرب في البطولة في المجموعة الرابعة مع السنغال حامل اللقب ونيجيريا والكونغو.

ما هو نظام البطولة؟

تم توزيع المتنخبات على 3 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات ومجموعة واحدة تضم 4 منتخبات وهي المجموعة الرابعة والأخيرة.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي أول الأدوار الإقصائية.

وفي ربع النهائي ستكون المباريات موجهة، إذ يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

كما يلعب متصدر المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة في حين يلعب وصيف المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات ربع النهائي بين 22 و23 أغسطس في حين تجرى منافسات نصف النهائي يوم 26 من الشهر ذاته، ويقام النهائي يوم 30 أغسطس.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الجمعة، عن المُجسم الجديد لكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين( الشان)، بمشاركة ثلاثة من أشهر رموز كرة القدم في البلدان المضيفة، فيكتور وانياما (كينيا)، دينيس أونيانغو (أوغندا) ومريشو نغاسا (تنزانيا).

وحسب بيان "الكاف"، تم تصميم الكأس بـ "أسلوب عصري وأنيق، يجمع بين عناصر من الذهب والفضة، مُمثلًا بذلك هيبة البطولة وارتفاع مكانتها المُتصاعد".

وأضاف البيان: "يتميز التصميم المركزي بسلسلة من 54 خطًا تحيط بالكأس، كل خط منها يمثل واحدة من الاتحادات الأعضاء في القارة. وفي قلب التصميم توجد خريطة إفريقيا، كرمز قوي للطابع القاري الشامل للبطولة".

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وكان المنتخب السنغالي توج بلقب النسخة الماضية في العام 2022 وذلك بعد أن أحدث المفاجأة على حساب البلد المستضيف الجزائر في النهائي.

وتوج "أسود التيرانغا" بلقب تلك النسخة من "الشان" بعد فوزهم في النهائي على الجزائر بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.