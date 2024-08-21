باتت القطيعة العلنية بين مدرب منتخب تونس الأول فوزي البنزرتي ومساعده مهدي النفطي أول ملف على طاولة لجنة تسوية الأزمة في الاتحاد التونسي لكرة القدم التي بدأت رسميا أمس الثلاثاء مهامها بعد المصادقة عليها من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن اتحاد كرة القدم في تونس الثلاثاء أن لجنة التسوية المكلفة من الاتحاد الدولي (فيفا) باشرت رسميا مهامها في تسيير شؤون الكرة التونسية لتحديد خارطة الطريق للفترة القادمة.

وتتكون لجنة التسوية من الدكتور كمال إيدير الرئيس السابق للنادي الإفريقي، بمساعدة كل من زكية البرطاجي والشاذلي الرحماني وفق ما أكده بيان رسمي لوزارة الرياضة واتحاد الكرة.

وعقب جلسة عمل مع وزير الرياضة كمال دقيش أعلنت لجنة التسوية أنها توصلت لاتفاق على موعد نهائي لبداية دوري الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 وذلك يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، فيما سيكون الملف الأكبر بعد ذلك هو تأمين الإعداد المثالي لمنتخب نسور قرطاج الذي يستعد لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 وذلك بمباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى ضد نظيره الملغاشي.

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وذكرت مصادر خاصة، قريبة من دائرة القرار في لجنة التسوية أن اجتماعا سيعقد في الأيام القليلة المقبلة بين رئيس اللجنة كمال إيدير ومدرب منتخب نسور قرطاج فوزي البنزرتي للحديث عن مباراة الجولة الأولى من تصفيات "كان 2025" أمام مدغشقر.

ويشكل تأزم العلاقة بين فوزي البنزرتي ومساعده الأول مهدي النفطي مأزقا حقيقيا أمام الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة، خصوصا أن مصادر قريبة من المنتخب التونسي أكدت لـ "إرم نيوز" أن القطيعة تبدو أمرا مؤكدا بين البنزرتي والنفطي.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر مجلسه المؤقت السابق برئاسة واصف جليل، في يوليو الماضي عن تركيبة الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج، بقيادة فوزي البنزرتي في منصب المدرب الأول ومهدي النفطي وعثمان النجار في منصبي المساعدين.

لكن الخلافات سرعان ما دبت بين البنزرتي والنفطي خصوصا أن الأخير، الذي أحرز مع تونس على كأس أمم إفريقيا 2024 بدأ بالاتصال بلاعبين ينشطون بالدوريات الأوروبية وتدوين ملاحظاته بخصوص لاعبي الدوري المحلي دون التنسيق مع المدرب الأول.

ووفقا لما أكدته مصادر خاصة، أبدى البنزرتي (74 عاما) احترازه على بعض بنود عقد مهدي النفطي التي تمنحه صلاحيات تتجاوز حتى صلاحيات البنزرتي ما أفرز قطيعة بين الرجلين.

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ويسعى أعضاء لجنة التسوية في الاتحاد التونسي للعبة إلى الجلوس مع البنزرتي والنفطي في أواخر الأسبوع الجاري لتوضيح كل الإشكاليات وإعادة المياه إلى مجاريها صلب الجهاز الفني، فيما راجت أخبار عن أن البنزرتي لم يبد تحمسا كبيرا للجلوس مع مساعده الأول.

ويخوض منتخب تونس تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 ضمن المجموعة الأولى ويبدأ المشوار بملاقاة مدغشقر في ملعب رادس يوم 5 سبتمبر، فيما يلاقي غامبيا في العاشر من الشهر نفسه لحساب الجولة الثانية.