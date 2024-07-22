ظنت بعض جماهير إنتر ميلان أن فريقها قادر على السيطرة على الدوري الإيطالي لسنوات كما فعل يوفنتوس قبل أعوام، لكن حلمهم بعيد المنال في ظل قوة الكثير من فرق البطولة في الوقت الحالي، ومحاولاتهم الدائمة في الوصول لأفضل المراكز.

بالتأكيد يجب الحديث عن يوفنتوس نفسه، الذي يبدو أنه شعر بالضيق من دور الوصيف في المسابقة، وقرر أن يعود للمنافسة في الموسم الجديد.

فيما يأتي دعونا نلقِ نظرة على محاولات كل فريق كبير في إيطاليا من أجل المنافسة في الموسم الجديد:

صفقات يوفنتوس

يدخل يوفنتوس الموسم الجديد بنية واضحة من أجل العودة للمنافسة بعد أن قدم نصف موسم أول جيد في العام الماضي.

كان ينقص يوفنتوس بعض المراكز التي كان فيها عجز، وأي غياب فيها كان يسبب مشكلة، لذلك اتجه الفريق للتدعيم بقوة هذا الصيف.

ضم النادي الإيطالي الذي سيطر على الدوري لقرابة عقد قبل أن تُكسر تلك السيطرة كيفرين تورام، نجم الوسط، من فريق نيس مقابل نحو 20 مليون يورو.

كما ضموا بجواره في المركز نفسه، دوغلاس لويس من أستون فيلا بنحو 52 مليونًا، وهناك أيضًا خوان كابال، الظهير الأيسر من هيلاس فيرونا، والحارس ميشيل دي غريغوريو من مونزا.

هذا بجوار صفقات أخرى من المنتظر حسمها في الفترة المقبلة منها جيان كلير توديبو قلب دفاع نيس، وستيفان الشعراوي جناح روما وتيون كووبميينيرز صانع ألعاب أتالانتا.

كل تلك أسماء ستنقل الجودة في صفوف يوفنتوس إلى مستويات مختلفة، وستمنح الفريق عمقًا كبيرًا في تشكيلته يساعده على المنافسة لفترة أطول في الموسم الجديد.

إنتر والتحسين

رغم أن إنتر هو بطل الدوري الإيطالي ولديه تشكيلة عميقة بما فيه الكفاية، فإن الفريق دخل سوق الانتقالات بقوة كبيرة.

حتى الآن أتم إنتر ستة تعاقدات منها دافيدي فراتسي، نجم وسط ساسوولو، وزلينيسكي من نابولي، بالإضافة إلى مهدي طارمي من بورتو.

كل تلك الصفقات وأكثر منها منتظر في الأيام المقبلة يمكنها أن تساعد إنتر على الحفاظ على مستوياته في المنافسة ضد يوفنتوس وميلان وروما وغيرهم.

ميلان ومدرب جديد

حتى الآن لم يتمم ميلان سوى صفقة وحيدة كبيرة بضم ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو اسم لا بأس به فهو بطل أوروبا رغم أي انتقادات.

لكن الفريق أيضًا ضم أليكس خيمينيز، ظهير شباب ريال مدريد، وارتبط بأسماء هامة في الانتقالات مثل لازار ساماردزيتش وسط ملعب أودينيزي وسارهينا بافلوفيتش قلب دفاع ريد بول سالزبورغ وإيمرسون رويال ظهير أيمن توتنهام.

هذا بجوار الأسماء الشابة التي سيتم تصعيدها في الموسم الجديد وهناك تفاؤل كبير بها مثل جان كارلو سيميتش.

كل هذا بجوار المدير الفني الجديد باولو فونسيكا صاحب النجاحات الكبيرة في ليل وشاختار يجعل لميلان فرصة في المنافسة بالموسم الجديد.

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ثلاثية أتالانتا وروما ونابولي

هناك في المراكز المؤهلة لأوروبا يجب علينا ألا ننسى أن نابولي ضم أنطونيو كونتي، وفي طريقه لحسم صفقة روميلو لوكاكو، وضم بالفعل بضع صفقات أخرى، وصعد مجموعة من الشباب.

وكذلك الأمر بالنسبة لأتالانتا الذي فقد الكثير من نجومه، لكنه يدعم نفسه بشكل قوي في السوق وآخر صفقات تخص نيكولو زانيولو من غلطة سراي.

بجوار أيضًا روما الذي يعتمد على الصفقات القوية الرخيصة، وعلى تصعيد الشباب من فرق الفئات السنية الأصغر عمرًا.

كل هؤلاء لن يجعلوا المنافسة سهلة على الثلاثي إنتر ويوفنتوس وميلان، على النقيض قد نرى مفاجأة من أحدهم في الموسم الجديد تشبه تلك التي فعلها نابولي قبل عامين.