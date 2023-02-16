وفقا لقانون الرياضة الجديد.. لا عقوبات على برشلونة في قضية نيغريرا

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة لن يتعرض لعقوبات رياضية بعد اتهامه بدفع مبالغ ضخمة لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه الكونجرس في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتضمن في مادته 112 أن "المخالفات الجسيمة للغاية سوف تسقط بعد ثلاث سنوات، والمخالفات الخطيرة بعد عامين، والمخالفات الصغيرة بعد ستة أشهر"، وبالتالي فإن قضية نيغريرا كانت قد انتهت بالفعل.

ولن تكون هناك عقوبة على برشلونة بعد الآن، في حالة مثل مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام، ستدرج على أنها "مخالفة خطيرة للغاية" في المادة 104-1 من قانون الرياضة الجديد: "الإجراءات التي تهدف إلى التحديد المسبق، من خلال السعر أو التخويف أو الاتفاقات البسيطة، نتيجة اختبار أو منافسة، سواء أكانت مؤثرة أم لا إلى النتيجة .

وبشكل عام، الإجراءات التي تنطوي على محاولة لتغيير التطور الطبيعي لمسابقة أو نشاط رياضي". وتكون العقوبة على المخالفة المذكورة هي "هبوط الفريق من درجته الحالية في الدوري" كما ورد في المادة 108-1.