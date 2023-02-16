وفقا لقانون الرياضة الجديد.. لا عقوبات على برشلونة في قضية نيغريرا
أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة لن يتعرض لعقوبات رياضية بعد اتهامه بدفع مبالغ ضخمة لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه الكونجرس في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتضمن في مادته 112 أن "المخالفات الجسيمة للغاية سوف تسقط بعد ثلاث سنوات، والمخالفات الخطيرة بعد عامين، والمخالفات الصغيرة بعد ستة أشهر"، وبالتالي فإن قضية نيغريرا كانت قد انتهت بالفعل.
ولن تكون هناك عقوبة على برشلونة بعد الآن، في حالة مثل مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام، ستدرج على أنها "مخالفة خطيرة للغاية" في المادة 104-1 من قانون الرياضة الجديد: "الإجراءات التي تهدف إلى التحديد المسبق، من خلال السعر أو التخويف أو الاتفاقات البسيطة، نتيجة اختبار أو منافسة، سواء أكانت مؤثرة أم لا إلى النتيجة .
وبشكل عام، الإجراءات التي تنطوي على محاولة لتغيير التطور الطبيعي لمسابقة أو نشاط رياضي". وتكون العقوبة على المخالفة المذكورة هي "هبوط الفريق من درجته الحالية في الدوري" كما ورد في المادة 108-1.
ومع ذلك، لم يفلح كل هذا في الرد على المادة 112، المعنونة بتقادم المخالفات والجزاءات والتي تنص كما يلي:
1. ستنتهي المخالفات الجسيمة بعد ثلاث سنوات، والانتهاكات الجسيمة بعد عامين، والمخالفات الصغيرة بعد ستة أشهر.
والعقوبات المفروضة على المخالفات الجسيمة ستسقط بعد ثلاث سنوات، والعقوبات المفروضة على المخالفات الجسيمة بعد عامين، والعقوبات المفروضة على المخالفات البسيطة بعد عام واحد.
2. تبدأ فترة التقادم للمخالفات من يوم ارتكاب الانتهاك. في حالة المخالفات المستمرة أو الدائمة، سيبدأ المصطلح في السريان من نهاية السلوك المخالف.
3. تبدأ فترة التقادم على العقوبات اعتبارًا من اليوم التالي للقرار الذي يفرض العقوبة أو انقضاء فترة الاستئناف عليه.
تنقطع فترة التقادم من خلال الشروع، بمعرفة الشخص أو الكيان المعني، في إجراءات الإنفاذ، وإعادة انقضائها إذا تم شلها لأكثر من شهر لأسباب لا تُعزى إلى الشخص أو الكيان المخالف.
انتهت مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا في العام 2018، بالتزامن مع توقف نشاط الحكم السابق كنائب لرئيس لجنة الحكام. لقد مرت أربع سنوات ونصف منذ آخر دفعة؛ لذلك لن يتعرض برشلونة لأي عقوبات.
والشيء الآخر هو أن القضية قد تنتهي بإجراءات جنائية وأن مكتب المدعي العام أثناء التحقيق يقرر أنه قد تكون هناك جريمة فساد محتملة بين الأفراد.
وإذا قرر مكتب المدعي العام تقديم شكوى لأنه وجد دليلًا على التلاعب في نتائج المباريات بناءً على هذه المدفوعات، فقد يتم معاقبة برشلونة بشدة، على الرغم من أننا نتحدث الآن عن عملية غير محتملة وطويلة جدا في حالة حدوثها.