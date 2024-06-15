مدرب البرازيل لـ"إرم نيوز": مجموعتنا متوازنة.. وهذا موقفي من نيمار بعد تعافيه

كشف دوريفال جونيور، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، عن الاستعدادات النهائية لـ"السامبا" قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكيا 2024، بنسختها الـ48 والتي من المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكيا بالنسخة الجديدة، الموسعة لعدد المنتخبات المشاركين في البطولة، إذ تضم 16 منتخبًا، بواقع 10 منتخبات من أمريكيا الجنوبية، و6 من أمريكيا الشمالية.

وتحدث دوريفال جونيور، في حوار خاص عبر "إرم نيوز" كشف خلاله الاستعدادات النهائية للسامبا، وموقفه من ضم نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي ورأيه في مستوى الكرة السعودية وكثير من الأمور الأخرى.

وإلى نص الحوار...

-كيف يستعد المنتخب البرازيلي لكوبا أمريكيا؟

للمرة الأولى، لدينا مزيد من الوقت للاستعداد الجيد لبطولة "كوبا أمريكيا"، ومعرفة مزيد عن اللاعبين والظروف الحالية، هذا الفترة مهمة للغاية من أجل التجهيز للبطولة القارية.

لقد لعبنا مباراتين وديتين قويتين انتصرنا على المكسيك بنتيجة 3-2، وتعادلنا مع أمريكيا 1-1، تمكنا بعدهما من تقييم الفريق والظروف والإمكانيات.

كما خضنا مباراتين قويتين وأتمنى أن تكونا قد ساهمتا في تطوير اللاعبين والعثور على المسار الأفضل والأكثر أمانًا وانتظامًا لنا.