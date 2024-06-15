مدرب البرازيل لـ"إرم نيوز": مجموعتنا متوازنة.. وهذا موقفي من نيمار بعد تعافيه
كشف دوريفال جونيور، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، عن الاستعدادات النهائية لـ"السامبا" قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكيا 2024، بنسختها الـ48 والتي من المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكيا بالنسخة الجديدة، الموسعة لعدد المنتخبات المشاركين في البطولة، إذ تضم 16 منتخبًا، بواقع 10 منتخبات من أمريكيا الجنوبية، و6 من أمريكيا الشمالية.
وتحدث دوريفال جونيور، في حوار خاص عبر "إرم نيوز" كشف خلاله الاستعدادات النهائية للسامبا، وموقفه من ضم نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي ورأيه في مستوى الكرة السعودية وكثير من الأمور الأخرى.
وإلى نص الحوار...
-كيف يستعد المنتخب البرازيلي لكوبا أمريكيا؟
للمرة الأولى، لدينا مزيد من الوقت للاستعداد الجيد لبطولة "كوبا أمريكيا"، ومعرفة مزيد عن اللاعبين والظروف الحالية، هذا الفترة مهمة للغاية من أجل التجهيز للبطولة القارية.
لقد لعبنا مباراتين وديتين قويتين انتصرنا على المكسيك بنتيجة 3-2، وتعادلنا مع أمريكيا 1-1، تمكنا بعدهما من تقييم الفريق والظروف والإمكانيات.
كما خضنا مباراتين قويتين وأتمنى أن تكونا قد ساهمتا في تطوير اللاعبين والعثور على المسار الأفضل والأكثر أمانًا وانتظامًا لنا.
-تعليقك على مجموعة البرازيل في كوبا أمريكيا بتواجد كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا؟
أعتقد أنها مجموعة متوازنة، وتتمتع بتنافسية كبيرة بتواجد كولومبيا وباراغواي ومنتخب كوستاريكا، سنخوض مباريات قوية من الصبح توقع نتيجتها ولكننا سنسعى للتأهل.
-ما رأيك في مستوى فينيسيوس جونيور ورودريغو لاعبي ريال مدريد؟
الثنائي يمران بلحظات مهمة ومصيرية في مسيرتهما الكروية، هما متميزان للغاية وسيكونان الأفضل في العالم خلال عامين من الآن.
لقد تمكنا من الظهور بشكل متميز في هذا المرحلة المبكرة، وفي عمر مثل هذا هما مرجعان أساسيان مع ناديهما ومنتخبهما، هذا أمر جيد جدًا، ليس فقط بالنسبة لهما ولريال مدريد، ولكن أيضًا للمنتخب البرازيلي.
-ما تعليقك على أداء المهاجم الشاب أندريك لاعب ريال مدريد؟
أندريك بطلًا مع ناديه البرازيلي، هو لاعب متميز للغاية ويتطور مع سانتوس في كل يوم، فقط يحتاج إلى الصبر والتوازن من أجل الاشتعال مع ريال مدريد.
أندريك لاعب متميز للغاية، وفي مثل هذا العمر يتدرب بشكل جيد ويقدم مستوى مذهل، أعتقد أن كل ذلك عوامل مهمة وحاسمة للغاية في استمراره كلاعب محترف.
-ما رأيك بمستوى الدوري السعودي ومستوى اللاعبين البرازيليين هناك؟
الدوري السعودي مكسب كبير لكرة القدم، هناك تنافسية كبيرة خلال الموسمين الماضيين، والدوري ينمو بشكل كبير واكتسب متابعة قوية من جميع أنحاء العالم.
الدوري السعودي لفت أنظار العالم أجمع، ليس فقط بسبب مستوى الاستثمار هناك، ولكن قبل كل شيء بسبب هيكلية جميع الأندية، التي كانت تتحسن وتنمو مع المباريات وهذا يجعلها هدفًا لكل محترف.
أنا سعيد بمشاركة اللاعبين البرازيليين في الدوري السعودي، كما يسعدني أنني تابعت هذا النمو الهائل للدوري السعودي على المستويات جميعها.
-ما رأيك في مستوى مالكوم التاريخي مع الهلال؟
ليس مالكوم فقط، بل إن اللاعبين البرازيليين جميعهم يقدمون مستويات جيدة في جميع الدوريات وبالأوقات كلها، إنهم متميزون، كونهم جزءًا من أي فريق في كرة القدم العالمية، ومن الطبيعي أن نراقبهم ونتابعهم جميعًا من أجل ضمهم لقائمة المنتخب في المحافل الدولية.
-إذا كان نيمار دا سيلفا جاهزًا، فهل سيعود اللاعب إلى تشكيلة منتخب البرازيل؟
نيمار لاعب مهم جدًا لنا جميعًا وللبرازيليين، علينا أن نظل هادئين وننتظر تعافيه بشكل كامل ولكنه لاعب من الطراز الأول ونعتمد عليه جميعًا بشكل رسمي، وهو يعلم ذلك.
ويستهل البرازيل مشواره في بطولة كوبا أمريكيا بمواجهة منتخب كوستاريكا يوم 25 يونيو على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس، ومن ثم يلاقي منتخب باراغواي في لاس فيغاس في 29 من الشهر نفسه، ويختتم مشواره في الدور الأول أمام كولومبيا على ملعب "ليفي" في سانتا كلارا.
وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات كان آخرها العام 2019، وخسر نهائي النسخة الماضية أمام منتخب الأرجنتين نسخة 2021، ليحقق منتخب "التانغو" اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه متساويًا مع الأوروغواي.
وتأتي مباريات المجموعة الرابعة على النحو التالي:
-كولومبيا ضد باراغواي - يوم الثلاثاء 25 يونيو.
-البرازيل ضد كوستاريكا - يوم الثلاثاء 25 يونيو.
-كولومبيا ضد كوستاريكا - يوم السبت 29 يونيو.
-باراغواي ضد البرازيل - السبت 29 يونيو.
-البرازيل وكولومبيا - الأربعاء 3 يوليو.
-باراغواي ضد كوستاريكا - الأربعاء 3 يوليو.