4 أشياء ترعب بيراميدز من الزمالك

يترقب متابعو الكرة المصرية موسماً مثيراً وحافلاً بالندية خاصة على مقاعد صدارة الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز مع انطلاق المنافسات يوم الجمعة المقبل.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري بعد صراع مثير مع بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بينما أعاد الزمالك ترتيب صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

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ومع تحركات الزمالك لترتيب صفوفه مجدداً، ظهر في الأفق صراع مثير ومشتعل مع بيراميدز وخاصة أن الفريق السماوي دخل طرفاً في مفاوضات القلعة البيضاء مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد قبل حسمها رسمياً وانتقال اللاعب إلى الزمالك.

وتكرر نفس السيناريو في صفقة الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي حيث بدأ بيراميدز التواصل مجدداً مع اللاعب ووكيل أعماله أملاً في خطف الصفقة.

ويرصد "إرم نيوز" بعض الأسباب التي تدفع بيراميدز لتعطيل عودة الزمالك في الفترة القادمة:

إزاحة منافس عريق

الدافع الرئيسي لهذا الصراع يتمثل في طموح بيراميدز لمواصلة الصراع على لقب الدوري مع الأهلي وبالتالي سيكون مهماً إزاحة منافس عريق بقيمة الزمالك من طريقه.

ونجح بيراميدز في حصد وصافة الدوري المصري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين وتوج باللقب القاري وبالتالي فإن عودة الزمالك ستجعله في صراع شرس مع عملاق آخر بخلاف الأهلي ويملك ميزة يفتقدها بيراميدز وهو الدعم الجماهيري.

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سيناريو الكأس

خسارة لقب كأس مصر يوم 5 يونيو الماضي على يد الزمالك بركلات الترجيح كانت بمثابة ناقوس خطر لإدارة بيراميدز.

الزمالك دخل تلك المواجهة في أسوأ حالاته النفسية والفنية بعد أزمة رحيل لاعبه أحمد مصطفى "زيزو" وبعد موسم ملئ بالتقلبات والنتائج السلبية، ولكنه نجح في تحقيق اللقب بفضل دعم كبير من جماهيره.

وتركت تلك الخسارة مخاوف كبيرة لدى إدارة بيراميدز من فكرة عودة الزمالك لأنه يتفوق بشكل مباشر أيضاً على الفريق السماوي وحصد من أنيابه لقب كأس مصر مرتين عامي 2019 و2025.

التركيز مع الأهلي

النقطة الثالثة تتمثل في رغبة بيراميدز في التركيز مع الأهلي واستمرار ابتعاد الزمالك عن ساحة المنافسة.

ويتحرك بيراميدز بكل قوة في سباق تدعيم صفوفه بصفقات مميزة وتحسين جودة لاعبيه وتطوير الشق الجماعي بعناصر تملك القدرات الفردية والجماعية.

عودة الزمالك ستزيد الضغوط على بيراميدز بكل المقاييس وبالتالي سيكون من مصلحة بطل أفريقيا غياب الفارس الأبيض عن المنافسة لمواسم أخرى.

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سباق الصفقات

النقطة الرابعة تتثمل في معادلة اقتصادية بحتة تتعلق بسباق الصفقات وخاصة في اللاعبين المصريين.

عودة الزمالك ستجعله قادراً على جذب أسماء لامعة ونجوم محليين أصحاب جودة عالية وهو ما يشعل سباق الصفقات وسيدفع بيراميدز نحو دفع مبالغ أكبر لاقتناص لاعبين من أنياب الأهلي والزمالك.