ليفربول يتلقى ضربة قوية بشأن مدة غياب لاعبه

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول تلقى ضربة قوية بشأن المدة المتوقعة لغياب أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، عن الملاعب، والتي سوف تستمر حتى أواخر نوفمبر بسبب الإصابة.

ويغيب أليسون بيكر بسبب إصابته في العضلة الضامة والتي ضربته خلال لقاء كريستال بالاس، يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يغيب حارس ليفربول عن الملاعب لنحو شهر ونصف الشهر بعد أن أكدت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

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ووفقًا لِما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو"، اليوم الأربعاء، فإن أليسون بيكر يحتاج إلى الراحة والدخول في برنامج علاجي، وهو ما قد يجعله يغيب عن 9 مباريات مقبلة أهمها أمام تشيلسي، وآرسنال، وفي مواجهتين ضد برايتون.

ويُمثّل غياب الحارس البرازيلي الدولي ضربة قوية للمدرب، آرني سلوت، الذي سيضطر للدفع بالبديل، كاويمين كيليهير.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقَيْه مانشستر سيتي وآرسنال.

وستكون أبرز المباريات التي سيغيب عنها أليسون مع "الريدز"، كالآتي:

تشيلسي (الدوري الإنجليزي) 20 أكتوبر.

لايبزيغ (دوري أبطال أوروبا) 23 أكتوبر.

آرسنال (الدوري الإنجليزي) 27 أكتوبر.

برايتون (كأس الرابطة) 30 أكتوبر.

برايتون (الدوري الإنجليزي) 2 نوفمبر.

باير ليفركوزن (دوري أبطال أوروبا) 5 نوفمبر.

أستون فيلا (الدوري الإنجليزي) 9 نوفمبر.

ساوثهامبتون (الدوري الإنجليزي) 24 نوفمبر.