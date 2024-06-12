تفاصيل جديدة.. قصة غدر محمد صلاح ببرشلونة

ألقت صحيفة "ميرور" الضوء على تصريحات سابقة أدلى بها رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، بشأن وجود مفاوضات لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، حيث أشار إلى أن النجم لديه اهتمام بالانتقال إلى "البلوغرانا".

وقالت صحيفة "ميرور" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "يواجه نجم ليفربول محمد صلاح حاليا مستقبلا غامضا، حيث لم يتبق على عقده مع الريدز سوى عام واحد، وتتزايد التكهنات بشأن مستقبله، وقد حاولت الأندية السعودية إغراءه بالانتقال إلى دوري روشن، كما كان هناك اهتمام ملحوظ بصلاح من قبل أندية إسبانية، وخاصة برشلونة وريال مدريد في السنوات الأخيرة، ولكن صلاح ظل وفيا لمدربه السابق يورغن كلوب والريدز، وبقي في الدوري الإنجليزي، وقد ألمح صلاح نفسه في عام 2020 إلى أنه منفتح على الانتقال إلى كامب نو".

وأشارت الصحيفة: "صلاح قال في أحد حواراته (أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة هما أفضل فريقين في العالم، من يدري ما سيحدث في المستقبل)".