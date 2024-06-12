تفاصيل جديدة.. قصة غدر محمد صلاح ببرشلونة
ألقت صحيفة "ميرور" الضوء على تصريحات سابقة أدلى بها رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، بشأن وجود مفاوضات لضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي، حيث أشار إلى أن النجم لديه اهتمام بالانتقال إلى "البلوغرانا".
وقالت صحيفة "ميرور" في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "يواجه نجم ليفربول محمد صلاح حاليا مستقبلا غامضا، حيث لم يتبق على عقده مع الريدز سوى عام واحد، وتتزايد التكهنات بشأن مستقبله، وقد حاولت الأندية السعودية إغراءه بالانتقال إلى دوري روشن، كما كان هناك اهتمام ملحوظ بصلاح من قبل أندية إسبانية، وخاصة برشلونة وريال مدريد في السنوات الأخيرة، ولكن صلاح ظل وفيا لمدربه السابق يورغن كلوب والريدز، وبقي في الدوري الإنجليزي، وقد ألمح صلاح نفسه في عام 2020 إلى أنه منفتح على الانتقال إلى كامب نو".
وأشارت الصحيفة: "صلاح قال في أحد حواراته (أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة هما أفضل فريقين في العالم، من يدري ما سيحدث في المستقبل)".
وأوضح التقرير: "في الوقت نفسه صرح ماريا بارتوميو لإذاعة (RAC1) الإسبانية قائلا: (من الواضح أن اللاعبين الكبار يريدون الانضمام إلى برشلونة. لا أستطيع أن أقول ما إذا كنا نجري محادثات مع روبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح أو لا، وإذا قلت ذلك، فسيخبرني النادي أنني أخلق مشاكل في المفاوضات)".
وشددت الصحيفة: "في الواقع، قدم برشلونة وعدا لصلاح في صيف عام 2022، حيث أخبره المسؤولون الكتالونيون بأنه يمكنه الانضمام إليهم مجانًا في الموسم التالي، عندما كان من المقرر أن ينتهي عقده، وفي النهاية، لم يكن هذا الوعد كافيًا، وجدد صلاح عقده مع ليفربول".
وفي حديث له أخير أعرب أسطورة برشلونة أندريس إنييستا عن أسفه لعدم تمكن النادي الكتالوني من إبرام صفقة لضم صلاح، وأصر إنييستا، في تصريحات أدلى بها في بودكاست "فاموس لا ليغا"، قائلا: "كان التعاقد مع محمد صلاح سيكون صفقة خاصة لبرشلونة".
وقد جعلت الصفقة الجديدة صلاح أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ النادي، وظل صلاح لاعبا أساسيا في ليفربول منذ ذلك الحين، حيث سجل 30 هدفا خلال موسم 2022-23، وأتبعه بتسجيل 25 هدفا آخر في الموسم التالي.
ويعد صلاح، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده الحالي، من بين ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم في أنفيلد هذا الصيف.
وأوضحت تقارير أنه مع تولي المدير الفني الجديد آرني سلوت مهمة تدريب ليفربول، سيكون قرار صلاح بالبقاء مع النادي، أمرا أساسيا في خطط المدرب الهولندي هذا الصيف، والذي يتطلع إلى جلب تعزيزات قبل موسمه الأول.
وتوجت أرقام صلاح، النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي، خلال موسم 2023-24، وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، بعد أن نالها سابقًا مواسم: 2017-18 و2020-21 و2021-22.
وأنهى محمد صلاح الموسم مع ليفربول كهداف، برصيد 25 هدفًا في جميع المسابقات، وكان رصيده البالغ 13 تمريرة حاسمة هو الأكثر تقاسمًا بين الفريق، إلى جانب داروين نونيز.
وحقق صلاح العديد من الألقاب الجماعية، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.
كما أسهم النجم المصري في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، حيث سجل هدفًا في المباراة النهائية ضد توتنهام هوتسبير، إضافةً إلى ذلك، فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.