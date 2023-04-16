ترتيب الدوري الإنجليزي: ويستهام يفرض التعادل على آرسنال ويشعل صراع الصدارة

أشعل ويستهام الصراع بين آرسنال ومانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما فرض التعادل 2/2 على ضيفه آرسنال اليوم الأحد في الجولة الـ31.

وافتتح غابرييل خيسوس التسجيل لآرسنال في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بنجامين وايت.