سعد الشهري: وليد الركراكي مصدر إلهام.. وهدفي الفوز بخليجي 25 مع المنتخب السعودي

قال المدرب سعد الشهري الذي يقود السعودية في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، إن ما حققه وليد الركراكي مع المغرب مصدر إلهام له وللمدربين الوطنيين، مؤكدًا تطلعه لفوز "الأخضر" باللقب في البصرة رغم اللعب بتشكيلة بديلة.

وتنطلق البطولة في المدينة العراقية، غدًا الجمعة، وتلعب السعودية مع اليمن عقب المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بالمجموعة الأولى.