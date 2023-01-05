سعد الشهري: وليد الركراكي مصدر إلهام.. وهدفي الفوز بخليجي 25 مع المنتخب السعودي
قال المدرب سعد الشهري الذي يقود السعودية في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، إن ما حققه وليد الركراكي مع المغرب مصدر إلهام له وللمدربين الوطنيين، مؤكدًا تطلعه لفوز "الأخضر" باللقب في البصرة رغم اللعب بتشكيلة بديلة.
وتنطلق البطولة في المدينة العراقية، غدًا الجمعة، وتلعب السعودية مع اليمن عقب المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بالمجموعة الأولى.
واختارت السعودية المنافسة بالصف الثاني بقيادة الشهري (42 عامًا) مدرب المنتخب الأولمبي.
وتعتمد السعودية بفئات منتخبها وأنديتها على مدربين أجانب غالبًا، لكن الشهري خطف الأنظار في العام الماضي بعد التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا مواصلًا نجاحه مع المواهب الصاعدة ببلاده.
وقال الشهري في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "المدرب الوطني حاضر دائمًا عندما تتاح له الفرصة، في السعودية يوجد دعم الآن للمدرب الوطني ومن نال فرصة أثبت نفسه بشكل كبير".
وأضاف: "ما قدمه الركراكي مع المغرب يلهم كل المدربين الوطنيين بالتأكيد، والتاريخ يذكر أيضًا ما حققه الراحل عمو بابا مع العراق، وهو من أفضل المدربين المحليين الذين مثلوا بلادهم".
ودخل الركراكي (47 عامًا) التاريخ كأول مدرب عربي وأفريقي يبلغ دور نصف النهائي بكأس العالم بعد مسيرة مذهلة للمغرب في نهائيات كأس العالم بقطر الشهر الماضي.
وتوج العراق بكل ألقابه الثلاثة بكأس الخليج بقيادة المدرب عمو بابا بين 1979 و1988.
ويرى الشهري أن تطور كرة القدم السعودية في الفترة الأخيرة يحفز تشكيلته للتألق في خليجي 25.
وفجرت السعودية واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ بالفوز على الأرجنتين، البطلة لاحقًا، 2/1 في بداية دور المجموعات بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وتابع الشهري: "هذا التطور يعطينا دافعًا لإظهار قدراتنا في هذه البطولة، ويتمتع اللاعبون بالشغف بالفعل للمشاركة".
وأتم: "لدينا نفس أفكار وشخصية المنتخب الأول، نمزج بين لاعبي المنتخب الأولمبي وأصحاب الخبرة، وطموحنا الوصول للنهائي والفوز بالكأس".
وتوجت السعودية بكأس الخليج ثلاث مرات، آخرها في 2004، بينما خسرت النهائي سبع مرات منها النسخة الماضية أمام البحرين.