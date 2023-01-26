رياضة
أهداف مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي (فيديو)
الفائز من مباراة النصر والاتحاد سيلعب في النهائي أمام الفيحاء يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي.
تقدم المهاجم البرازيلي رومارينيو بالهدف الأول لناديه الاتحاد، في المباراة التي تجمعه مع منافسه النصر في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر السعودي.
وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبدالرزاق حمدالله.
والفائز من مباراة النصر والاتحاد سيلعب في النهائي أمام الفيحاء يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.
والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب، آخرها لقب النسخة الأخيرة، مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.