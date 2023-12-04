بيلينغهام: الفضل في تألقي يعود إلى أنشيلوتي.. وأرشح 3 لاعبين لحصد جائزة الفتى الذهبي

وأضاف: " أعلم أنني خيبت أماله، لأنني ما زلت لا أتحدث الإسبانية، أنا آسف، لكني أواجه عقبات غير متوقعة مع هذه اللغة، الأمر صعب بالنسبة لي، يجب أن أعترف بذلك، على أي حال أعدكم بأقصى قدر من الالتزام لإتقانها".

وعن تتويجه بالجائزة، أشار: "هناك العديد من الأشخاص في مدريد سعداء بهذا الإنجاز بدءًا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لكن قبل كل شيء أنا فخور بنفسي، وسعيد وأريد أن أشكر جميع الذين صوتوا لي، كنت أريد الفوز بها حقًا".

وأوضح: "جائزة الفتى الذهبي لا يمكن الفوز بها إلا مرة واحدة، وأنا ثالث إنجليزي يفوز بها، بعد واين روني وستيرلينغ، لقد كانت فرصتي الأخيرة، لأنه في عام 2024 لن أتمكن من المنافسة بعد الآن، لأنني سأتجاوز السن التي تمكنني من المنافسة على لقبها، سعيد لأنني نجحت في المحاولة الثالثة، وتحقيق جائزة الفتى الذهبي بالنسبة لي حافز آخر لتقديم المزيد وتقديم الأفضل دائمًا".