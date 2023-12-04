بيلينغهام: الفضل في تألقي يعود إلى أنشيلوتي.. وأرشح 3 لاعبين لحصد جائزة الفتى الذهبي
أعرب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة لتتويجه مؤخرا بجائزة الفتى الذهبي، موجها الشكر لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي.
وحصد بيلينغهام الجائزة هذا العام عقب تألقه الموسم الماضي مع بروسيا دورتموند، وهذا الموسم بقميص ريال مدريد.
وانضم "جود" إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، وحقق بداية مذهلة للموسم، حيث سجل 15 هدفًا في 17 مباراة بجميع المسابقات.
وقال بيلينغهام لصحيفة "توتو سبورت" عقب استلام الجائزة، ونقلتها "آس"، اليوم الإثنين: "لقد بذلت جهدا كبيرا والتزمت بشدة من أجل تحسين مستواي من خلال العمل الجيد، ولكن الفضل كله يعود لكارلو أنشيلوتي الذي وجد المركز المناسب لي ومنحني المزيد من الحرية على أرض الملعب، أريد أن أشكره على ذلك".
وأضاف: " أعلم أنني خيبت أماله، لأنني ما زلت لا أتحدث الإسبانية، أنا آسف، لكني أواجه عقبات غير متوقعة مع هذه اللغة، الأمر صعب بالنسبة لي، يجب أن أعترف بذلك، على أي حال أعدكم بأقصى قدر من الالتزام لإتقانها".
وعن تتويجه بالجائزة، أشار: "هناك العديد من الأشخاص في مدريد سعداء بهذا الإنجاز بدءًا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لكن قبل كل شيء أنا فخور بنفسي، وسعيد وأريد أن أشكر جميع الذين صوتوا لي، كنت أريد الفوز بها حقًا".
وأوضح: "جائزة الفتى الذهبي لا يمكن الفوز بها إلا مرة واحدة، وأنا ثالث إنجليزي يفوز بها، بعد واين روني وستيرلينغ، لقد كانت فرصتي الأخيرة، لأنه في عام 2024 لن أتمكن من المنافسة بعد الآن، لأنني سأتجاوز السن التي تمكنني من المنافسة على لقبها، سعيد لأنني نجحت في المحاولة الثالثة، وتحقيق جائزة الفتى الذهبي بالنسبة لي حافز آخر لتقديم المزيد وتقديم الأفضل دائمًا".
وبسؤاله عمن يرشحه لتحقيق جائزة الفتى الذهبي خلفا له، أجاب: "سأقول 3 أسماء، سأبدأ بأردا غولر، لأنه ظاهرة، ونراه جميعا يتدرب ونحن سعداء به للغاية، ثم زميلي السابق جيمي بينو-جيتنز من بروسيا دورتموند، وأخيرا أخي جوبي".
وسجل بيلينغهام 24 هدفا في 132 مباراة مع بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو في الصيف الماضي.
وينتهي عقده مع الميرنغي في يونيو 2029.