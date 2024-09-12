كريستيانو رونالدو يشعل "حربا باردة"

خرج كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بتصريحات قوية للغاية قبل ساعات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" مع زميله السابق ريو فيرديناند.

كانت تصريحات رونالدو تخص سباق الكرة الذهبية وأفضلية بعض النجوم على غيرهم بشكل عام ممن لعب بجوارهم كرة القدم خلال مسيرته.

ارتكزت تصريحات رونالدو الجدلية على نقطتين في الأساس، الأولى تفضيله للفرنسي كيليان مبابي على زميله السابق كريم بنزيما، والنقطة الثانية كانت عن تجاهله فينيسيوس جونيور في عملية اختيار النجوم الذين يستطيعون الفوز بالكرة الذهبية.

أشعلت تلك التصريحات حربًا باردة من كافة الأطراف التي لها علاقة بما قاله "الدون، إلا فينيسيوس جونيور.

أخبار ذات علاقة باستخدام ميسي.. هجوم على رونالدو بسبب فينيسيوس جونيور

رد بنزيما

كان رد النجم الفرنسي كريم بنزيما هو الأغرب بين كل الردود، ولم يكن مباشرًا، لكنه كان واضحًا للغاية أن المقصود به رونالدو وتصريحاته.

ونشر الفرنسي صورة عبر يومياته في موقع "إنستغرام"، واختار فيها أن يظهر الكرة الذهبية الوحيدة التي حصل عليها في مسيرته الكروية.

لم يعلق بنزيما على الصورة، لكنه اكتفى بحقيقة كونه حققها بعد آخر جائزة لكريستيانو رونالدو في وقت يأمل فيه البرتغالي أن يحصد مثلها مجددًا.

أخبار ذات علاقة رد ناري من كريم بنزيما على تصريحات رونالدو (صورة)

رد بيدريرول

يعد جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير من الأبواق الصحفية لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

لكن خروج تصريح من ذلك الرجل حول تصريحات رونالدو يملك الكثير من الدلائل، إذ أكد أن البرتغالي اختار مبابي على حساب فينيسيوس جونيور في سباق الكرة الذهبية؛ لأنه يؤمن أن الفرنسي سيصنع التاريخ مع الملكي، على عكس البرازيلي الذي ربما لن يستطيع فعل ذلك لطبيعة شخصيته ونقص الاحترافية لديه.

رد صحيفة "آس"

كانت صحيفة "آس" قاسية بعض الشيء فيما يتعلق بالرد على تصريحات رونالدو الخاصة بالكرة الذهبية، فقد اختارت أن تبحث في ماضي غريمه ليونيل ميسي.

وأبرزت الصحيفة اختيار ميسي سابقًا لفينيسيوس جونيور ليكون أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ومعه مبابي وهالاند والأهم على الإطلاق فينيسيوس جونيور.

اختيار ميسي للرد على تصريح رونالدو فيه بعض التحدي للنجم البرتغالي، نظرًا لخلفية العلاقة السابقة بين هداف النصر الحالي، ونجم إنتر ميامي والأرجنتين.

دوافع رونالدو

ربما يملك رونالدو بعض الدوافع في اختياره لكيليان مبابي على حساب زميله السابق كريم بنزيما، ولتجاهل فينيسيوس في اختياراته للكرة الذهبية، وذكره لاسم لامين يامال، لكن غالبًا ما تغلب الكياسة على تلك المواقف، حيث يختار الزميل زميله السابق، ويفضل اللاعب الذي يلعب لفريقه السابق على حساب غريمه الذي يلعب في خصمه.

لكن لأن رونالدو لا يأبه لمثل تلك الشكليات، فقد تحدث بما يملك من صراحة وجرأة معتادة، متجاهلًا حقيقة أنه قد يشعل حربًا كلامية في الأيام التالية، وقد يجعل البعض يغضب منه، ومن بينهم الكثير من محبيه مثل فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.