هل كشف أنشيلوتي نقطة ضعف ريال مدريد للمنافسين؟
ألقت صحيفة "ريليفو" الإسبانية الضوء على أبرز أزمة تواجه فريق ريال مدريد مؤخرًا واستقبال الفريق عدة أهداف من الكرات العرضية، في ظل تواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، في حراسة عرين الفريق الأبيض.
وسجل القائد داني كارفخال هدفًا من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة لينقذ ريال مدريد في التعادل 1-1 مع مضيفه إشبيلية، يوم السبت، بعدما تأخر بهدف سجله ديفيد ألابا عن طريق الخطأ في مرماه.
وقالت "ريليفو" في تقريرها: "يبدو أن المنافسين عرفوا نقطة ضعف فريق ريال مدريد هذا الموسم".
وأضافت: "8 من الأهداف الـ10 التي استقبلتها شباك ريال مدريد هذا الموسم جاءت بعد عرضية جانبية".
والسؤال المطروح الآن هل عرف المنافسون نقطة ضعف "الميرنغي" بسبب التصريحات السابقة لأنشيلوتي؟.
تصريحات أنشيلوتي
وفي تصريحات له سابقة، علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على معاناة حارس مرمى الفريق، كيبا، مع الكرات الطويلة، في أعقاب مباراة "الميرنغي" ونابولي الإيطالي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وأخطأ كيبا في الخروج لكرة عرضية، ليتسبب في الهدف الأول لصالح فريق المنافس عند الدقيقة الـ19 من زمن المباراة.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لكلّ لاعب خصائصه، إنه لاعب مذهل وقد تصدى لكرة قوية في الشوط الأول، لكنه يعاني في الكرات الهوائية لأنه ليس طويل القامة، لكن لا يوجد أحد مثالي".
أزمة كيبا مع العرضيات
وذكر تقرير سابق لصحيفة "ماركا" أن أداء الحارس الإسباني في الكرات العالية هو موضوع للتحليل، حيث إن قدرته على التعامل مع الكرات الركنية، واختياره لتمركزه وتأثير غياب ميليتاو هي جوانب حاسمة تؤثر على أدائه الفردي والأداء الجماعي لريال مدريد في الألعاب الهوائية.
بينما طرحت صحيفة "آس" من جانبها، تساؤلًا بشأن مستوى كيبا أمام إشبيلية، خاصة قبل مواجهة الكلاسيكو المقبلة ضد برشلونة، قائلة: "كيبا كان على وشك الحفاظ على نظافة شباكه لولا هدف ألابا العكسي، السؤال هو ما إن كان كيبا بإمكانه فعل المزيد لمنع هذا الهدف، بأن حارس مرمى ريال مدريد كان يجب عليه أخذ هذه الكرة، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن كيبا تصدى لتصويبة صاروخية من أوكامبوس من جهة اليسار وأخرى من اليمين، وأنقذ المرمى من رأسية سيرجيو راموس".
يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع كيبا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، لتعويض غياب تيبو كورتوا، الذي سيغيب عن جزء كبير من الموسم قد يمتد لآخره.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد برشلونة في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو.