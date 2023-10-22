هل كشف أنشيلوتي نقطة ضعف ريال مدريد للمنافسين؟

ألقت صحيفة "ريليفو" الإسبانية الضوء على أبرز أزمة تواجه فريق ريال مدريد مؤخرًا واستقبال الفريق عدة أهداف من الكرات العرضية، في ظل تواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، في حراسة عرين الفريق الأبيض.

وسجل القائد داني كارفخال هدفًا من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة لينقذ ريال مدريد في التعادل 1-1 مع مضيفه إشبيلية، يوم السبت، بعدما تأخر بهدف سجله ديفيد ألابا عن طريق الخطأ في مرماه.

وقالت "ريليفو" في تقريرها: "يبدو أن المنافسين عرفوا نقطة ضعف فريق ريال مدريد هذا الموسم".

وأضافت: "‏8 من الأهداف الـ10 التي استقبلتها شباك ريال مدريد هذا الموسم جاءت بعد عرضية جانبية".

والسؤال المطروح الآن هل عرف المنافسون نقطة ضعف "الميرنغي" بسبب التصريحات السابقة لأنشيلوتي؟.