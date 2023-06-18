رسميا.. العين يضم النيجيري ريلوان ساركي (فيديو)

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأحد، رسميا، التعاقد مع النيجيري ريلوان ساركي.

ونشر العين مقطع فيديو للاعب البالغ من العمر 19 عاما (مواليد 2 فبراير 2004)، في مقر النادي، ثم ظهر وهو يوقع العقود، وظهر وهو يحمل قميص النادي وسيحمل اللاعب القميص رقم 77.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ساركي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وتقدر قيمة اللاعب السوقية بـ100 ألف يورو.