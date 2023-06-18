رسميا.. العين يضم النيجيري ريلوان ساركي (فيديو)
أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأحد، رسميا، التعاقد مع النيجيري ريلوان ساركي.
ونشر العين مقطع فيديو للاعب البالغ من العمر 19 عاما (مواليد 2 فبراير 2004)، في مقر النادي، ثم ظهر وهو يوقع العقود، وظهر وهو يحمل قميص النادي وسيحمل اللاعب القميص رقم 77.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ساركي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وتقدر قيمة اللاعب السوقية بـ100 ألف يورو.
وبحسب الموقع ذاته فإن ساركي شارك في 4 مباريات مع منتخب نيجيريا تحت 20 عاما سجل فيها هدفا.
واحتل العين المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك الموسم الماضي خلف شباب الأهلي دبي.
ووصل العين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي لكنه خسر 1/2 أمام الشارقة، كما خسر أمام الشارقة بضربات الترجيح في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بعد التعادل 1/1.
وسبق أن أعلن نادي العين، رحيل الأوكراني أندري يارمولينكو، بانتهاء عقده، كما أنهى العين علاقته مع اللاعب البرازيلي الأصل كايو كانيدو، الذي يحمل الجنسية الإماراتية، وعاد اللاعب لنادي الوصل.