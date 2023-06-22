مانشستر سيتي يتصدر أندية الدوري الإنجليزي من حيث "القيمة السوقية"

أما آرسنال فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 4.5 % (من 934 مليون يورو إلى 976 مليون يورو) ليتقدم إلى المركز الثاني بقائمة الأعلى قيمة سوقية.

وبرغم الصفقات العديدة والقياسية التي أبرمها خلال فترتي الانتقالات الماضيتين؛ في صيف 2022 ويناير (كانون الثاني) الماضي، تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث في قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية بالدوري الإنجليزي؛ حيث انخفضت قيمته السوقية بنسبة 8.8 % (من 1.02 مليار يورو إلى 927.7 مليون يورو) ليصبح مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد في إنجلترا والعالم الذي تتجاوز قيمته السوقية المليار يورو.

ويتفوق مانشستر سيتي بفارق كبير على بايرن ميونخ الألماني، الذي يحتل المركز الثاني بالقائمة على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 979.7 مليون يورو فيما يأتي آرسنال ثالثًا خلف الفريق الألماني.

وحقق برايتون أكبر نسبة ارتفاع في التقييم الجديد؛ حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 28.8 % (من 348.6 مليون يورو إلى 448.9 مليون يورو)، فيما تعرض توتنهام لأكبر نسبة انخفاض، وبلغت 9.3 % (من 680.3 مليون يورو إلى 617.3 مليون يورو).

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للدوري الإنجليزي انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في النسخة السابقة من التقييم في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، حيث تراجعت من 10.59 مليار يورو إلى 10.54 مليار يورو بنسبة بلغت 0.5%.