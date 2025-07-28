الأهلي يطالب أحمد عبد القادر بعرض من الزمالك

أكد مصدر مقرب من أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، أن اللاعب طلب الإسراع في حسم مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة بعد دخوله في حالة من التوتر مع إدارة النادي؛ بسبب رفضه تجديد عقده الحالي، الذي ينتهي بنهاية موسم 2025–2026.

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وأوضح المصدر أن عقد عبد القادر مع الأهلي لا يزال ساريًا حتى صيف 2026، مما يمنح النادي هامشًا للتفاوض خلال الفترة المقبلة، إما للاحتفاظ باللاعب أو تحقيق مكاسب مالية من بيعه.

وقد استبعد المدرب الإسباني خوسيه ريبيور اللاعب من المعسكر التحضيري للفريق في تونس، مؤكدًا عدم حاجته لخدماته حاليًا، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات الرحيل.

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مفاوضات خلف الكواليس

ارتبط اسم أحمد عبد القادر، أخيرًا، بالانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة بعد رفضه عدة عروض محلية وخليجية.

وكشف المصدر أن إدارة الأهلي طلبت من اللاعب تقديم عرض رسمي من أي نادٍ يرغب في ضمه، بما في ذلك الزمالك.

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وأضاف المصدر أن محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، أبلغ عبد القادر بأن النادي لن يعترض على انتقاله إلى الزمالك، شريطة تقديم عرض مادي مناسب، يحفظ حقوق اللاعب والنادي.