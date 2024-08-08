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رياضة

الفيصلي الأردني يتعاقد مع السنغالي ديدهيو

الفيصلي الأردني يتعاقد مع السنغالي ديدهيو
السنغالي سيمون دييدهو
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2024، 6:49 ص

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده مع السنغالي سيمون ديدهيو لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأردني صورة للاعب السنغالي لإعلان صفقة ضم اللاعب مع تعليق من ديدهيو :" أنا هنا لكتابة التاريخ".

مرحبًا للجميع أنا قادم؛ لنستمر في كتابة التاريخ 🦁🇸🇳

Posted by ‎النادي الفيصلي الاردني - Al Faisaly SC‎ on Wednesday, August 7, 2024

وانضم اللاعب السنغالي صاحب الـ 33 عامًا إلى الفيصلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق الاتحاد الرياضي التواركي المغربي.

ووقع المهاجم السنغالي عقود انتقاله إلى الفيصلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع الفريق الأردني.
ولعب ديدهيو مع أندية جينت وموسكرون وليفين في الدوري البلجيكي بجانب ديامبراس السنغالي.

وتعاقد الفيصلي مع خالد صايحين لاعب الأهلي الأردني بجانب الفلسطيني تامر صيام قادمًا من الدوري التايلاندي والسوري محمد ريحانية قادمًا من نادي أهلي حلب.

وانضم أيضًا عمر هاني قادمًا من الدوري القبرصي، ومنذر أبو عمارة ويزن عبد العال وفضل هيكل وعبيدة الزعبي.

ويأمل الفيصلي استعادة لقب الدوري الأردني في الموسم المقبل بعدما توج نادي الحسين إربد باللقب في الموسم الماضي، كما فاز الوحدات بلقب الكأس ليخرج الفيصلي بلا ألقاب محلية.

وجدد نادي الفيصلي الثقة في مدربه أحمد هايل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

 

الفيصلي الأردنيالدوري الأردني

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