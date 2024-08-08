الفيصلي الأردني يتعاقد مع السنغالي ديدهيو

أعلن نادي الفيصلي الأردني تعاقده مع السنغالي سيمون ديدهيو لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأردني صورة للاعب السنغالي لإعلان صفقة ضم اللاعب مع تعليق من ديدهيو :" أنا هنا لكتابة التاريخ".

وانضم اللاعب السنغالي صاحب الـ 33 عامًا إلى الفيصلي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق الاتحاد الرياضي التواركي المغربي.

ووقع المهاجم السنغالي عقود انتقاله إلى الفيصلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد مع الفريق الأردني.

ولعب ديدهيو مع أندية جينت وموسكرون وليفين في الدوري البلجيكي بجانب ديامبراس السنغالي.

وتعاقد الفيصلي مع خالد صايحين لاعب الأهلي الأردني بجانب الفلسطيني تامر صيام قادمًا من الدوري التايلاندي والسوري محمد ريحانية قادمًا من نادي أهلي حلب.

وانضم أيضًا عمر هاني قادمًا من الدوري القبرصي، ومنذر أبو عمارة ويزن عبد العال وفضل هيكل وعبيدة الزعبي.

ويأمل الفيصلي استعادة لقب الدوري الأردني في الموسم المقبل بعدما توج نادي الحسين إربد باللقب في الموسم الماضي، كما فاز الوحدات بلقب الكأس ليخرج الفيصلي بلا ألقاب محلية.

وجدد نادي الفيصلي الثقة في مدربه أحمد هايل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.