كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف 700 مع الأندية
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إلى الهدف رقم 700 مع الأندية، بعدما سجل هدفًا لليونايتد أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، في الدقيقة 29 بديلًا لأنتوني مارسيال.
وتلقى رونالدو تمريرة من كاسيميرو نجح بتسجيلها في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وهذا الهدف رقم 700 لكريستيانو رونالدو خلال مسيرته الاحترافية في البرتغال، وإنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا.
وسجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد، و144 مع مانشستر يونايند، و101 مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.
وهذا الهدف الأول لرونالدو في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، علمًا بأنه سجل قبل هذا الهدف هدفًا وحيدًا وكان من ضربة جزاء في الدوري الأوروبي.
وقبل مشاركته، اليوم الأحد، أمام إيفرتون لعب رونالدو 9 مباريات بواقع 468 دقيقة سجل فيها هدفًا في الدوري الأوروبي، وصنع هدفًا وكان في الدوري الأوروبي.
يشار إلى أن رونالدو لعب 438 مباراة مع ريال مدريد، و340 مع مانشستر يونايتد، و134 مباراة مع يوفنتوس، و31 مباراة مع سبورتينغ لشبونة بحسب موقع "transfermarkt".
وعلى مستوى الألقاب نال رونالدو 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في الدوري الإيطالي، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي.
كما نال رونالدو لقبين في كأس إسبانيا، ولقبًا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.
ومع منتخب البرتغال شارك رونالدو في 191 مباراة، سجل فيها 117 هدفًا، نال معه لقبًا في كأس أمم أوروبا، ولقبًا في دوري الأمم الأوروبية، علمًا بأن رونالدو فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، ومرتين في جائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم بحسب الفيفا.