كريستيانو رونالدو يصل إلى الهدف 700 مع الأندية

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إلى الهدف رقم 700 مع الأندية، بعدما سجل هدفًا لليونايتد أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، في الدقيقة 29 بديلًا لأنتوني مارسيال.