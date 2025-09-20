هل يتجه الهلال لإقالة إنزاغي؟.. إجابات مفاجئة (فيديو)

أبدت جماهير نادي الهلال السعودي غضبها بعد التعادل مع الأهلي في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن، خاصة أن الفريق كان متقدما بفارق جيد ولكن "الزعيم" تراجع بغرابة في الشوط الثاني للقاء.

وبعدما ظن الهلال أنه في طريقه للاحتفال بفوز قوي على أرض منافسه الأهلي 3 - 0، انتفضت الكتيبة الخضراء في الدقائق الأخيرة لتدرك تعادلاً بطعم الفوز 3 - 3، في كلاسيكو جماهيري تاريخي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز السابع، وله 5 نقاط، متقدماً بمركز واحد وفارق الأهداف على بطل آسيا، ليتعادل الفريقان للمرة الثانية توالياً. ويتصدر القادسية الدوري مؤقتاً، وله 7 نقاط من 3 مباريات.

ووجهت انتقادات لاذعة من الجماهير إلى سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، محملين إياه مسؤولية التراجع الذي يشهده الفريق منذ بداية موسم دوري روشن، بل وصل الأمر لمطالبة البعض بضرورة إقالته.

وقال حمد المنتشري: "لا أعتقد أنه سيقال ولكن عليه تغيير أسلوب طريقته، ويايسله مدرب كبير، وبدأ المدرب بشكل خاطئ ولا أعتقد أنه بهذا الأداء سيكون منافسا على الدوري".

في حين قال المحلل الرياضي خالد العطوي: "إذا استمر إنزاغي بالأسلوب الذي يلعب به ممكن يُقال قريبا، وإنزاغي ساعد ماتياس يايسله على العودة في المباراة".

بينما قال الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية: "على إنزاغي أن يعود لخطة 3-4-2-1، ويضع سالم الدوسري ناحية اليسار، وهذا أفضل أسلوب يمكن يلعب به".