بعد تألقه مع نابولي.. ريال مدريد يوجه بوصلته نحو كفيتشا كفاراتسخيليا
أكد ماموكا جوجيلي وكيل نجم نابولي كفيتشا كفاراتسخيليا أن هناك "اهتمامًا كبيرًا" باللاعب وسط تقارير تفيد بأن ريال مدريد حريص على التعاقد مع الجناح الجورجي.
وتألق الدولي الجورجي البالغ من العمر 21 عامًا مع متصدر الدوري الإيطالي ليصبح أحد أكثر الشباب إثارة في أوروبا هذا الموسم ، كونه سببًا مهمًا وراء هجوم نابولي وتصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن إنتر ميلان أقرب منافسيه.
وسجل كفاراتسخيليا 11 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 23 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، مما جذب الانتباه من جميع أنحاء أوروبا.
في حديثه إلى محطة cn24tv الإيطالية ، تحدث جوجيلي لأول مرة عن اهتمام ريال مدريد باللاعب الشاب كفاراتسخيليا، موضحا: "أنا فقط من يمثل كفارا. هو فقط يتواصل معي ومع والده. لا توجد أطراف أخرى تمثله كما هو مكتوب في إسبانيا".
وأضاف وكيل أعمال الدولي الجورجي: "بعد قولي هذا، نعم، هناك الكثير من الاهتمام من الأندية الأخرى، ومع ذلك لا يفكر كفارا إلا في الفوز بالمباريات مع نابولي في الدوري ودوري أبطال أوروبا".
ويستعد نابولي لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأسبوع المقبل في ألمانيا.
ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه خاصة في ظل تقدم أعمار معظم لاعبيه الأساسيين مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس الذي ينوي الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.
وأكد أن الجناح الجورجي البالغ من العمر 21 عامًا لا يهتم بالانضمام إلى فريق آخر في إيطاليا، موضحا: "إنه يفكر في إسعاد جماهير نابولي. يحب كفارا مدينة نابولي. يحب التواجد هناك. أخبرني أنه لا يرى نفسه في إيطاليا إلا في نابولي. لن يلعب أبدًا مع أي ناد إيطالي آخر باستثناء نابولي. إنه يعيش في نابولي مثلما يعيش في وطنه".
ورغم ذلك لم يقدم جوجيلي حديثًا إيجابيًا فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن نابولي يجهز عقدًا أكثر ربحًا للإبقاء على كفاراتسخيليا في النادي.
وقال: "فيما يتعلق بتجديد العقد، لم نتلق أي عروض في الوقت الحالي. لكن لدي علاقة جيدة مع إدارة نابولي وإذا كان هناك شيء جديد سنكشف عنه للجميع".
ينتهي عقد كفاراتسخيليا الحالي مع نابولي في يونيو/حزيران 2027 ولا يعاني النادي من أي مشاكل مالية تضطره لبيع الجناح المتألق أو أي من نجوم الفريق الأول في الصيف المقبل.