بعد تألقه مع نابولي.. ريال مدريد يوجه بوصلته نحو كفيتشا كفاراتسخيليا

وتألق الدولي الجورجي البالغ من العمر 21 عامًا مع متصدر الدوري الإيطالي ليصبح أحد أكثر الشباب إثارة في أوروبا هذا الموسم ، كونه سببًا مهمًا وراء هجوم نابولي وتصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن إنتر ميلان أقرب منافسيه.

وسجل كفاراتسخيليا 11 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 23 مباراة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، مما جذب الانتباه من جميع أنحاء أوروبا.

في حديثه إلى محطة cn24tv الإيطالية ، تحدث جوجيلي لأول مرة عن اهتمام ريال مدريد باللاعب الشاب كفاراتسخيليا، موضحا: "أنا فقط من يمثل كفارا. هو فقط يتواصل معي ومع والده. لا توجد أطراف أخرى تمثله كما هو مكتوب في إسبانيا".

وأضاف وكيل أعمال الدولي الجورجي: "بعد قولي هذا، نعم، هناك الكثير من الاهتمام من الأندية الأخرى، ومع ذلك لا يفكر كفارا إلا في الفوز بالمباريات مع نابولي في الدوري ودوري أبطال أوروبا".